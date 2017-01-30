«Донбасс – это сказочное место, где судьба русских не интересует никого», — Цимбалюк

«Донбасс – это сказочное место, где судьба русских не интересует никого. Ни сколько их погибло, ни сколько попало в плен, покалечено. Ни сколько туда потрачено российских денег. Мы пытаемся все это показать миру, и небезуспешно. Но в России делают вид, что ничего не происходит».

Украинский журналист Роман Цимбалюк, собственный корреспондент информагентства УНИАН в России стал всеобщим любимцем благодаря своим смелым и прямолинейным высказываниям о российской политике, которые он делает, находясь в Москве.

Он – тот самый журналист, который в реглане с надписью «укроп» задавал неудобные вопросы президенту РФ Владимиру Путину на его итоговых пресс-конференциях. Например, на последней, в декабре 2016-го, Цимбалюк спросил Путина: «Понимаете ли вы, что, если вы даже когда-то уйдете на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами?».

Он постоянно освещает суды над украинцами, арестованными в России.

В интервью НВ он рассказывает, почему не боится сам оказаться за решеткой в России за смелую критику Кремля, и объясняет, почему украинцам не стоит жить ожиданием того, что Россия скоро развалится сама.

— Продвигаются ли как-то дела арестованных Россией украинцев?

— Нет ни одного случая, чтобы арестованный за так называемые политические дела человек был оправдан. Российская карательная система против граждан Украины работает исправно. В лучшем случае, обменяют после вынесения решения суда. Все к этому идет.

— Зачем России эти люди? Для возможности поторговаться?

— Если посмотреть, на чем завязаны наши отношения с Россией, то раньше это были экономические связи, договора, совместные поездки. Сейчас – война на Донбассе и обмен пленными. По моему ощущению, российское государство использует украинских пленников как инструмент дестабилизации ситуации. Условно говоря, какая-то Надежда Савченко выйдет и скажет: «Видите, украинская власть ничего не сделала для их освобождения». Хотя если посмотреть на ситуацию глубже, возникает вопрос – а что должна сделать власть?

Вот пример. В том же «списке Савченко» [список пленных для обмена], который она публиковала, 102 человека являются гражданами России. По данным МИД РФ, их немного больше. В России судьба этих людей не интересует никого. Для нас вся политика, как минимум, публичная, ориентирована на то, что мы должны всех пленных вернуть. А нашим оппонентам – все равно.

После того, как Савченко публиковала эти списки, знаете, кто спросил у пресс-секретаря президента РФ про судьбу граждан России?

— Вы?

— Да, именно я. В смысле, первым спросил про российских граждан украинский корреспондент!

Для наших российских соседей судьба граждан России абсолютно не важна. В такой ситуации очень сложно найти с ними общий язык. Могу только посочувствовать гражданам Украины, потому что они потеряют годы жизни в российских тюрьмах.

Донбасс – это сказочное место, где судьба русских не интересует никого. Ни сколько их погибло, ни сколько попало в плен, покалечено. Ни сколько туда потрачено российских денег.

Мы пытаемся все это показать миру, и небезуспешно. Но в России делают вид, что ничего не происходит.