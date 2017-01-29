Останки Александра Олеся перезахоронят на Лукьяновском кладбище

Перезахоронение останков украинского поэта Александра Олеся состоится сегодня в Киеве на Лукьяновском кладбище.Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры Евгений Нищук, передает « 112 Украина «.

«29 января, в День памяти Крут, будет прощание и перезахоронение Александра Олеся. В 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под руководством Филарета, и около 13:30 на Лукьяновском кладбище пройдет общественное прощание», — сообщил Нищук.

Он также добавил, что это место будет оборудована как Аллея почетных перезахоронений.

Нищук добавил, что на транспортирование останков было выделено около 60 тыс. грн, на процедуру перезахоронения — 80 тыс. грн.

Как сообщала «ДС«, в Чехии были принудительно эксгумированы останки известного украинского писателя Александра Олеся, похороненного на Ольшанском кладбище в Праге. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн, — ред.).

До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако, когда Михайлишин умер, его решили похоронить в могиле Александра Олеся.

Деловая Столица