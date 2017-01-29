Сегодня — День памяти героев Крут. Сто лет — круглая дата

В воскресенье, 29 января, украинцы чтят память Героев Крут.

Круты – одна из трагических и в то же время легендарных страниц в истории украинских освободительных движений 1917-1921 годов. В конце декабря 1917 года правительство советской России начало открытую агрессию против Украинской Народной Республики.

Большевиков чрезвычайно раздражало провозглашение Украиной самостоятельности. Сначала Москва создала отдельное «украинское красное правительство» со столицей в Харькове, которое фактически объявило войну независимой части государства, а затем и двинула войска – балтийских матросов, красноармейцев-головорезов из Москвы, Питера, Пскова, Смоленска и других. Подавалось это как «гражданская война».

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года вблизи станции Круты, между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах на северо-восток от Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. С конца декабря 1917 года отряд Первой Киевской юношеской школы им.Б.Хмельницкого под командованием сотника Гончаренко оборонял станцию Бахмач, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР. 27 января 1918 года к ним поступило подкрепление из Киева – 1-я сотня новосозданного студенческого куреня, составленная из добровольцев – студентов Украинского народного университета, киевского Университета Святого Владимира (ныне им. Шевченко), гимназистов старших классов украинских гимназий во главе с сотником Омельченко.

Украинское войско, которому было суждено вступить в кровавую схватку с этой ордой, насчитывало около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 — Первой Украинской военной школы и почти 40 гайдамаков — вот и все. Бой продолжался до вечера, было отражено несколько атак, боевые потери составляли до 300 убитых, раненых, пленных. Много погибло и красноармейцев. Командир Аверкий Гончаренко отдал приказ отойти к эшелону, который ждал в 2 км. Отступая, часть студенческой сотни попала в окружение, отчаянно атаковала, но силы были неравны. Одна чета (взвод) студентов в сумерках потеряла ориентир и вышла на ст. Крути, уже занятую красноармейцами. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) расстреляли. Самым молодым павшим было по 16 лет. После расстрела большевики не позволили местным крестьянам похоронить тела погибших. Только после освобождения Киева от красных, по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 года состоялись торжественные похороны павших в бою под Крутами на Аскольдовой могиле. В советское время могилы павших под Крутами были разрушены. Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и выдумками, как в зарубежной, так и в отечественной историографии. После обретения Украиной независимости подвиг героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государственную независимость. На государственном уровне этот день начали отмечать с 2003 года.

Ежегодное чествование памяти Герои Крут закреплено в Постановлении ВРУ от 16 мая 2013 года «О чествовании подвига героев боя под Крутами». В 2006 году на железнодорожной станции Круты открыли Мемориальный комплекс «Памяти героев Крут».

В воскресенье, 29 января, в 11:30 Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут (площадь Андрея Первозванного).

Укринформ