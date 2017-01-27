Безвременно скончался не дожив до суда в Украине Валерий Болотов, первый «глава ЛНР»

Бородай сказал РБК, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник, близкий к Болотову, подтвердил смерть экс-главы ЛНР в пятницу, 27 января.

«Болотов был первым руководителем Луганской народной республики и являлся членом Союза добровольцев Донбасса. Как глава союза выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, — заявил экс-«премьер» непризнанной ДНР. — Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР».

Бородай заявил, что от имени Союза добровольцев Донбасса предложит властям ЛНР увековечить память первого лидера непризнанной республики, поставив памятник.

В апреле 2014 года на «народном сходе жителей Луганска» Валерий Болотов был «избран» временно исполняющим обязанности «народного губернатора» Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из полевых командиров террористической «армии Юго-Востока». 14 августа 2014 год ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту «главы ЛНР» Игорь Плотницкий.

Болотов — уроженец города Стаханова Луганской области. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в конфликтах 1989 и 1990 годов в Ереване и Нагорном Карабахе, был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

Последнее публичное интервью Болотов дал агентству «Росбалт». В нем экс-«глава ЛНР» жестко критиковал Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора. После чего скоропостижно скончался.

РБК