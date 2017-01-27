От суверенитета — к суверенной отвественности

Зачем США хотят похоронить ООН.

Это лишь один из небольших шагов к новому мировому порядку, в котором право на суверенитет придется доказывать постоянно. Причем всем.

Очереди на рассмотрение в Конгрессе США дожидается проект закона H.R.193, озаглавленный «Акт о восстановлении американского суверенитета от 2017 года», зарегистрированный за две недели до инаугурации Дональда Трампа.

Освободители Америки

Как следует из преамбулы, цель документа — прекращение членства Соединенных Штатов в Объединенных Нациях. Билль предполагает полный выход страны из ООН, включая любые аффилированные с ней структуры, институции и программы, включая ВОЗ и ЮНЕСКО. Помимо этого, запрещается дальнейшая материальная поддержка организации в любом виде, включая финансирование любых военных и миротворческих миссий, а участие вооруженных сил США в таких миссиях в любой роли полностью исключается как и подчинение американских военнослужащих ооновским командующим.

Наконец, законопроект предусматривает закрытие миссии ООН (то есть нью-йоркской штаб-квартиры организации) и снятие дипломатического иммунитета с ее сотрудников, а также с прикомандированных к ней представителей зарубежных правительств. Так что чисто гипотетически у дипломатов, обслуживающих режимы, совершающих военные преступления, вроде Виталия Чуркина могут возникнуть проблемы.

Билль, скорее всего, будет похоронен в недрах Конгресса, но было бы большой ошибкой относиться к нему лишь как к шутке законодателей или очередному проявлению ультраконсервативного — чтобы не сказать пещерного — изоляционизма, в который Америка впадает при новой администрации.

Впрочем, личности спонсоров (подателей) билля могут подвести именно ко второму выводу. Все пять соавторов законопроекта — республиканцы.

Причем из тех, что поправее. К примеру, 58-летний сенатор от Алабамы Майк Роджерс, зарегистрировавший Акт о восстановлении суверенитета, — противник абортов, нетрадиционных браков и иммиграции, ярый критик налоговых инициатив Барака Обамы и, разумеется, любитель оружия. Будучи членом Комитета по вооруженным силам, Роджерс выступал против закрытия ряда военных баз, а также стал соавтором законопроекта, открывающего доступ военным рекрутерам в вузы. В то же время он поддержал поправку, позволяющую верующим молиться в публичных местах, включая школы. Наконец, в июне прошлого года Роджерс отличился, призвав на фоне Брекзита к выходу из ООН.

Майк Роджерс. Фото: mikerogers.house.gov

Коллеги вполне ему под стать. Скажем, 46-летний кентуккиец Томас Мэсси — также недруг обамовских проектов в фискальной сфере и сторонник оружейной либерализации. Настолько, что лоббировал отмену свободных от оружия зон в учебных заведениях и единственный выступил против законопроекта, запрещающего производство и распространение оружия, не обнаруживаемого рамками-детекторами.

В то же время Мэсси был единственным конгрессменом, воздержавшимся от участия в голосовании по ядерной сделке с Ираном, сославшись на то, что конституция не предполагает ратификации подобных соглашений Конгрессом, а стало быть, это не его компетенция. В 2014-м он единственный проголосовал против законопроекта, признающего Израиль стратегическим партнером США, по той причине, что он предполагал субсидирование израильских компаний, работающих в секторе «зеленой» энергетики: Мэсси, по его словам, выступает против субсидий и для американского бизнеса в этом секторе, не то что иностранного. А в 2016-м он единственный не поддержал расширение санкций в отношении Ирана. В целом Мэсси настолько часто выступал против, что журнал Politico прозвал его «мистером Нет».

Старейший в группе 73-летний Уолтер Джонс-мл., сенатор от Северной Каролины, в политике с 1982 г. Правда, тогда он был демократом. Но, как и нынешний президент США, переметнувшись (в 1994-м) в республиканский стан, Джонс завоевал репутацию консерватора. Скажем, неправительственный Американский консервативный союз — старейшая правая лоббистская организация в стране — оценивает его рейтинг консерватизма в 84,69 из 100 возможных. А чего еще ждать от состоящего в Либертарианском комитете почитателя Айн Рэнд и ее расправляющего плечи Атланта? И, к слову, Джонс входит в Комитет по вооруженным силам — очень кстати для администрации Трампа, намеревающегося снять бюджетные ограничения для Пентагона.

Об оставшихся двух трудно что-либо сказать наверняка. 58-летний аризонец Энди Биггс и 36-летний представитель Миссури Джейсон Смит вступили в должность 3 января — в день, когда Роджерс подал билль — и, вполне вероятно, воспользовались случаем сходу попиариться.

Уолтер Джонс-мл. Фото: breitbart.com

В общем, два фрика, ренегат и два новичка. Можно не обращать внимания. Можно бы, но Билль о независимости США появился лишь три недели спустя после того, как на страницах журнала Foreign Affairs появилась статья Ричарда Хаасса World Order 2.0. Непосредственной линейной связи ни между автором статьи и законодателями, ни между текстами нет (вроде бы нет — к этому мы еще вернемся). Но законопроект, независимо от его дальнейшей (вероятно, незавидной) судьбы, актуализирует и вводит в практический дискурс идеи, изложенные в статье. А в этом контексте пещерный изоляционизм, хоть бы он и мотивировал авторов билля, может оказаться первым шагом к новому глобализму. Но обо всем по порядку.

Хаасс и его порядок

Foreign Affairs — издание Совета по международным отношениям. Сам совет, основанный в 1921 г., — неправительственная структура из тех, что американцы называют think tank. Его 4900 сотрудников — отставные и действующие политики высокого ранга, дипломаты, сотрудники спецслужб, топ-менеджеры финансовых учреждений и корпораций, медиаперсоны и университетские профессора — формируют перспективную повестку дня США в международных отношениях. Среди сотрудников СМО немало известных имен. В частности, в его Совете директоров состоят экс-министр финансов Роберт Рубин, госсекретарь при Буше-младшем Колин Пауэлл, а также отставной генерал Джон Абизаид.

Такого уровня представительство не могло не породить конспирологических теорий: в частности, некоторые палеоконсерваторы утверждают, что миссия СМО — создание мирового правительства.

Ричард Хаасс, четырнадцатый год являющийся бессменным директором совета (и параллельно вице-президентом еще одного think tank — Института Брукинга), был специальным помощником Буша-младшего, директором Совета нацбезопасности США по ближневосточным и североафриканским делам, возглавлял отдел политического планирования в Госдепе и, наконец, был спецпредставителем США в процессе мирного урегулирования в Северной Ирландии. В общем, это человек, чей голос хорошо слышат не только в общественных дискуссиях, но и во властных кабинетах. Так вот, упомянутая статья — это своего рода анонс (и квинтэссенция) книги «Мир в смятении: Американская внешняя политика и кризис старого порядка», презентованной 10 января текущего года.

Ричард Хаас. Фото: argentinatoday.org

Кратко и несколько упрощенно изложенные Хаассом идеи сводятся к тому, что порядок, базирующийся на концепции суверенитета, сформулированной в Вестфальськом мирном договоре, завершившем в 1648 г. Тридцатилетнюю войну, безнадежно устарел.

В мире, который идет по пути глобализации, принцип безоговорочного права наций на самоопределение уже не может быть фундаментом международных отношений. Растет число проблем, которые имеют глобальное значение и не могут быть решены в локальном масштабе.

Экономика, здравоохранение, миграция, киберпространство, терроризм, оружие массового уничтожения, экология — сопряженные с ними вопросы требуют комплексного подхода и взаимной ответственности всех субъектов международных отношений. Иными словами, «делать, что хочется» можно ровно настолько, насколько это не противоречит интересам других игроков, попросту соседей.

Отсюда выводится понятие суверенной ответственности — отличное, подчеркивает Хаасс, от доктрины «ответственного суверенитета», понимаемого как обязанность государства защищать своих граждан. Суверенная ответственность ни в коей мере не противоречит принципу неприкосновенности границ и в общем случае не подвергает сомнению право правительств действовать в их рамках по своему усмотрению. Но ровно до тех пор, пока это не несет ущерба соседям (непосредственным, по региону или планете). То есть суверенитет должен трактоваться не в абсолютных категориях «есть» и «нет», а в относительных, иными словами, это вопрос не наличия, а меры. Эту идею, как ни странно, может прекрасно проиллюстрировать фраза Бориса Ельцина: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить».

Естественно, необходимым элементом такого Мирового порядка 2.0 является не только добровольное и добросовестное соблюдение этих самых обязательств, но и столь же добровольное и добросовестное принуждение к такому соблюдению безответственных правительств.

Фактически речь идет о новом обосновании разного рода гуманитарных интервенций.

Создание такой системы — дело не одного десятилетия, хотя в ряде сфер ее формирование уже началось (ВОЗ, Парижский меморандум и ВТО — более или менее удачные тому примеры). Однако в этих сферах предполагается прежде всего наличие доброй воли. Проблема в том, как ответственно реализовать принуждение. Те же США, например, всячески избегают подобных решений.

Поэтому, полагает Хаасс, Америка сама должна взвалить на себя бремя ответственности. Причем неизбирательно. Не комильфо, к примеру, попрекать Пекин нарушением Конвенции ООН по морскому праву, если сам Вашингтон ее не подписал. Аналогично, его попытки убедить другие государства помочь беженцам ограничивались очевидной неготовностью самих США в этом участвовать. То же касается и применения силы — оно должно быть точечным, но если таковое признается необходимым (особенно в контексте терроризма и ОМУ), то должно быть и незамедлительным, и решительным.

В то же время Америка должна подавать пример добровольного ограничения собственного суверенитета. В частности, поскольку доллар является мировой резервной валютой, то при определении процентных ставок ФРС обязана брать во внимание интересы тех, кого это касается.

В целом же Мировой порядок 2.0 — это не столько уложение, формальный договор, сколько процесс разнонаправленный и разноскоростной. Иными словами, динамическая, а не статическая система, «строящаяся на реализме, а не идеализме».

Соответственно, и стиль администрации США должен радикально измениться. Целью Вашингтона должна стать выработка нового консенсуса, а госсекретарь и другие первые лица должны заняться широкими консультациями — для начала о границах добровольной суверенной ответственности.

Эта концепция выглядит как новое издание «концерта наций», сложившегося после Венского конгресса 1815 г. И хотя именно об откате к этой — доблоковой — системе мечтают в Москве, американская версия вряд ли порадует Кремль. Сферы влияния здесь устанавливаются вследствие динамического эквилибриума интересов, и сами по себе они больше не являются статичными. Образно говоря, коллективные танцы на канате сменяют сумо. Так что военной, экономической или какой-либо другой мощи и даже их совокупности становится недостаточно, чтобы с тобой считались постоянно. Причем «низкая социальная ответственность» в глобальном масштабе — в том числе генерация кризисов — будет трактоваться как основание для принудительного ограничения суверенитета. Так что трампово возвращение величия и путинское вставание с колен при всем внешнем сходстве совершенно различны семантически.

Трамп — лицо нового глобализма?

Естественно, без демонтажа ключевых элементов нынешней статической системы подобный проект реализовать невозможно. И здесь как нельзя кстати приходится законопроект, с которого мы начали. Ведь выход США из ООН неизбежно похоронит эту организацию. И хотя билль «о восстановлении американского суверенитета» вряд ли станет актом, он однозначно выводит концепцию в практическую плоскость и политический дискурс.

Но какая связь между визионером-глобалистом и консерваторами-изоляционистами? Хаасс не афиширует своих политических предпочтений и в силу положения сотрудничает с обеими партиями, но его долгая работа в команде Буша наводит на определенные соображения. Однако дело даже не в этом.

Майк Роджерс связан с НГО «Американцы за налоговую реформу», выступающей за сокращение налогов и уменьшение государственного контроля за экономикой. Томас Мэсси имеет связи с движением «Американская молодежь за свободу». И то и другое аффилированы с братьями Чарльзом и Дэвидом Кохами, меценатами и хозяевами Koch Industries, второй крупнейшей частной компании в США (после Cargill). О них можно написать не одну книгу, так что наше знакомство с ними будет очень поверхностным. Глава упомянутого уже Американского консервативного союза Мэтт Шлапп — давний знакомец и приятель Кохов. Вполне вероятно, что связи со структурами Кохов имеют и другие соавторы проекта.

Чарльз и Дэвид Кох. Фото: salon.com

Вряд ли будет большим преувеличением назвать братьев Кох кукловодами американской политики. В принципе, они ладят с обеими ведущими партиями США, в частности, их структуры сотрудничали с администрацией Барака Обамы в плане реформы уголовного законодательства. Они поддерживают право на аборт, однополые браки и разумный контроль над миграцией. В остальном, однако, им импонирует консервативная повестка дня. Давние либертарианцы, Кохи финансируют множество программ, общественных организаций и лоббистских структур консервативного толка (в частности, Институт Катона, журнал Politico). Затяжной кризис американского истеблишмента, похоже, подтолкнул их к идее зачистки политического поля и «нового старта».

В конце концов, есть версия, что это именно они предложили Трампу идти в президенты, а аффилированные с ними либо их бизнесом структуры Республиканской партии обеспечили победу явного аутсайдера в праймериз (хотя братья по обыкновению держались в тени, вступив в игру уже после съезда партии).

На протяжении президентской гонки они воздерживались от высказываний в поддержку того или иного кандидата, но реклама, которую Кохи проплатили на довыборах в Сенат, так или иначе была направлена против Хиллари Клинтон. А массивная кампания по мобилизации республиканского электората, которую провела политическая группа «Американцы за процветание», финансируемая Кохами, позволила Трампу победить в ключевых колеблющихся штатах. Так или иначе, Трамп выглядит тем самым джокером, который может завершить хоть и увлекательную, но теряющую смысл игру. В конце концов, Make America Great Again может быть не только лозунгом циничного популиста, но и вполне прагматичной командой, которую кто-то должен исполнять.

И здесь мы подходим к весьма любопытному факту: треть новой администрации США, включая персон, занимающих ключевые посты вроде вице-президента, госсекретаря, генпрокурора, министра энергетики и директора ЦРУ, через личное знакомство, карьеру либо бизнес связаны с братьями Кох.

Между тем призма Хаассовой концепции мирового порядка позволяет иначе взглянуть на шаги администрации Трампа. К слову, в недавнем интервью Bloomberg Хаасс со сдержанным оптимизмом прокомментировал решение Трампа о выходе из Транстихоокеанского соглашения о свободной торговле (ТТП) и намерение пересмотреть североамериканское (НАФТА). В частности, потому, что двусторонний формат соглашений, за который ратует Трамп, в большей степени соответствует концепции суверенной ответственности.

В то же время скепсис в отношении любых коллективных структур вплоть до НАТО обусловлен как раз очевидным ее дефицитом. Ведь, по сути, в этом плане вся риторика Трампа и Ко сводится к тезису, что за комфорт нужно платить, причем адекватную цену. Все это, как и курс на конфронтацию с Китаем, можно рассматривать как предложение поиска предпосылок для нового консенсуса.

Аналогично, отказ принимать сирийских беженцев, снижение квот на беженцев вообще, «мексиканская стена» вполне могут найти объяснение в стремлении повысить качество человеческих ресурсов, которые принимает Америка: дело не только в разнице мотиваций беженца, нелегала и легального иммигранта. Среди последних можно проводить более эффективный отсев. Реализм вместо идеализма. И переосмысленный колониализм.

Со всей очевидностью, в такой системе координат национальным элитам из весьма немаленького списка государств, в котором, увы, есть и Украина, либо придется всерьез заняться повышением уровня суверенной ответственности (то есть соотносить взятые на себя обязательства с возможностями и желанием их выполнять), либо смириться с ролью ресурсно-сырьевых баз для новых полноценных и дееспособных суверенов.