«Гуляй Поле»

Лукашенко считает что Украина и Беларусь борются за независимость от России

27.01.2017

Лукашенко считает что Украина и Беларусь борются за независимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «братская Украина» сейчас воюет за свою независимость. Об этом он сказал во время общения с научными и научно-педагогическими работниками, передает агентство БЕЛТА.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что главное направление борьбы Минска за независимость проходит через экономику, «не в военной сфере, не в политической».

Лента.Ру

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