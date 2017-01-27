«Что дядя Вова скажет, то Дима и сделает»

«ЧВК Вагнера» — это российская частная военная компания. Проще говоря: наемники. Название получила в честь своего командира – Дмитрия Уткина с позывным Вагнер.

Информации о нем крайне мало: из армейской разведки РФ, в 2013 году был наемником в ЧВК » Slavonic Corps» в Сирии, вернулся и создал свою компанию. Его называют исполнителем убийств известных боевиков на Донбассе, главарем боевых отрядов в Крыму и руководителем операций в Сирии. Работает по заказу Кремля. «Цензор.НЕТ» удалось выяснить, что родился и вырос таинственный Вагнер в Украине, в поселке Смолино Кировоградской области. Туда и отправились журналисты издания.

Подъезжая к Смолино, знаем лишь одно: Дмитрий Уткин учился в школе №2, классной руководительницей была Вера Федоровна Осипова. Туда первым делом и отправляемся.

«Он был гонористым парнем». Школа

В 1968 году недалеко от села Березовка Маловисковского района Кировоградской области геолог Николай Смолин открыл месторождение урана, начали строить шахту, параллельно – и поселок. Школа №2 – советская типовая постройка. На входе – флаг, гимн и герб. И комната с портретом Шевченко, рушниками и советской куклой-неваляшкой. И самые обычные школьные коридоры.







Директор школы Нина Петрова рассказывает нам, что Вера Федоровна Осипова работала директором до нее, но уже ушла на пенсию. «Позвоните ей, пожалуйста, может захочет пообщаться с нами о своем бывшем ученике?» — просим Нину Николаевну. Соглашается.

— Але, Вера Федоровна, здравствуйте! Тут журналисты приехали, хотят о вашем ученике поговорить….

На той стороне трубки что-то отвечают. Директор меняется в лице.

— А вы знаете о ком речь? Хорошо, так им и передам – не хотите.

«Не хочет, странно… — это уже нам говорит. — А что за ученик такой?» Мы рассказываем: Дмитрий Уткин, 1970 года рождения, родился и вырос в этом поселке, учился в этой школе, сейчас командует частной армией в России, по данным российских СМИ, выполнял спецзаказы Кремля в Крыму, на Донбассе в Сирии. Позывной – Вагнер…

Нина Николаевна параллельно загружает компьютер, находит в Интернете статьи, читает, и с надеждой в голосе: «Может, это не наш? Не верится, что он отсюда…».

http://politua.su/data/uploads/2017/01/250117_1.mp4 Но он –отсюда. Об этом нам рассказывает уже заместитель директора Светлана Бичанина. На фото с Путиным опознает: «Да, это наш Дима Уткин, жили в одном дворе».

Эту же школу, как нам удалось выяснить, в прошлом году закончил и сын Уткина. Правда, парень, как утверждают местные, с отцом никогда не жил. Дозвонились матери мальчика. Успели только представиться. «Нет, я с журналистами не общаюсь! Мы с ним не поддерживаем никаких отношений», — отвечает Татьяна.

«Он был гонористым парнем. Чтоб друзья у него были? Я б не сказала, чтоб он с кем-то дружил. После школы сразу уехал», — рассказывает «Цензор.НЕТ» местный детский врач.

«Сепаратисткой меня называете? Я – агрессор!». Дом

В Смолино мы отыскали дом на улице Школьной, где родился и вырос нынешний командир российских наемников. Обычный. Советский. Пятиэтажный. Окна квартиры Уткиных – на третьем этаже с пластиковыми рамами.

Здесь живет мать Вагнера – Людмила Уткина. «Но ее сейчас нет, она перед Новым годом к сыну уехала», — рассказывают соседи. Дверь в квартиру – самая обычная, кажется, еще со времен сдачи дома. У соседей уже давно – поновее.

«А ты зайди в квартиру – там вообще ни хера нету! — рассказывает нам сердобольная соседка. — Там старая мебель, все старое. А вот если б ты сейчас видела, где Димка живет, у тебя б челюсть отвисла! Как Ринат Ахметов! Джакузи-макузи-шмакузи, прислуга и все что хочешь». Другая делится: «Везде квартиры у них есть: В Санкт-Петербурге, Москве, в Крыму, в Сочи, — везде!»

Как нам удалось выяснить у соседей и знакомых, инженер местной строительной бригады Людмила Уткина развелась с мужем, когда сын был еще маленьким. После школы Дмитрий Уткин пошел в армию, потом поступил учиться в военное училище в Санкт-Петербурге, с тех пор и живет в России. До недавнего времени о нем здесь знали немногое: был военным, прошел Чечню, ушел на пенсию, занялся каким-то бизнесом, матери помогал, приезжал регулярно. Но в последние пару месяцев в поселке обсуждают статьи, которые опубликованы на различных ресурсах в Интернете – здесь вдруг узнали, что их Дима Уткин вовсе не военный пенсионер. И что лично Путин ему награду вручал.



Телеканал «Дождь», Дмитрий Уткин – крайний слева

Дмитрий Уткин на приеме в Кремле. Издание «Фонтанка»



«Мать его после этого фото заходит в магазин к нам и говорит: «Сепаратисткой меня называете? Я – агрессор! А сепаратисты – в Луганске». И смеется. И взгляд такой, что спорить никто не берется, — рассказывает нам продавщица продуктового магазина, неподалеку от дома, где живет мать таинственного Вагнера.

— Она смотрела на эту фотографию, радовалась. И сказала: «Куда дядя Вова скажет, туда Дима и поедет», Путин его орденом награждал. Потом посидели, пообедали и разошлись. Она гордится этим! — пересказывает реакцию Людмилы Уткиной на публикации российской прессы о сыне ее близкая знакомая Зульфия. «Дядей Вовой» они называют Президента РФ Владимира Путина.

Зульфия работает в хозяйственном магазине, который находится на первом этаже дома, где живет Уткина. Утверждает, что женщина в поселке общается только с ней. «Она закрытый, замкнутый человек. Два высших образования. Ужасно умный человек, начитанный до безобразия!» — рассказывает Зульфия.

— Зуля, а саморезы 25-е у тебя есть? — рассказ периодически прерывают клиенты. Оживляются, когда слышат тему разговора. И подключаются.

Дом, в котором живет мать «Вагнера» Людмила Уткина. Справа – продавщица Зульфия



«Да ты б видела, как она выглядит! Никто не скажет, что ей за семьдесят – маникюр вот такой (показывает длину ногтей, — авт.), такая одежда, шпилька всегда! Она же сама с Урала, мать у нее княгиня, по-моему», — восхищенно рассказывает Зуля. Добавляет, что женщина – очень сильная и властная. По утверждению Зульфии, еще до садика будущий наемник Вагнер умел читать и писать, мать заботилась о развитии и образовании сына. И мечтала, чтоб он уехал из поселка и добился гораздо большего. И сейчас Людмиле не стыдно, что ее сын воевал против Украины, в которой родился и вырос. И в том, что он занимается наемничеством, мать проблемы не видит. «Она говорит, что каждый человек зарабатывает так, как умеет зарабатывать. Вот я торгую, кто-то хлеб печет, а он воюет», — рассказывает Зуля.

«А у него знаете сколько тех жен? Да как у военных – в каждом городе». Браки

Любят посудачить в поселке о личной жизни Дмитрия Уткина. Как минимум двое детей у него есть в Смолино. Это те, которых он признал. От разных жен. С сыном, как упоминали выше, не общается.

«Пришел в отпуск, подгульнул, женился, потому что забеременела, уехал в Россию, она подала на развод и вышла во второй раз замуж. А у него знаете сколько тех жен? Да как у военных – в каждом городе!» — рассказали «Цензор.НЕТ» встретившиеся в школе местные жительницы.

Есть и дочь Анна, ей около 25 лет. Мать живет в Смолино, сама же Анна закончила летное училище в Кировограде и уехала к отцу в Россию. «Девочка очень умная, — рассказывает Зуля. — Уткина ее взяла у матери с четырех лет, так она через месяц уже читала. Читала она только этих… толстой-малстой… только такие книги». Кем работает Анна в Москве, и работает ли вообще, информация смолинцев разнится. Кто-то утверждает, что она фотомодель, кто-то – что танцует в балете у звезд эстрады, кто-то – что занимается бизнесом». Сходятся в одном – по смолинским меркам, живет девушка богато. «Она уже везде была – Куршевель-муршевель, в такое дерьмо, как Турция и Египет она уже не ездит!» — говорит Зуля.

Слышали в Смолино и еще об одной жене Вагнера– Елене Щербининой. Точнее, не слышали, а читали: Газета.Ру писала, что с Щербининой Уткин расстался в начале 2000-х, а в 2015 она его пыталась искать через программу «Жди меня». Женщина утверждает, что с еще в 2000 году Уткин жил в Печорах Псковской области, командовал воинской частью. Елена – тоже военная, они успели вместе повоевать в Чечне. Там, по утверждению бывшей жены, Уткин и получил первую награду. «Боевики в плен взяли какого-то полковника, а Дима со своими бойцами его отбил. Он вообще безбашенный», — рассказывала Щербинина. Мирная жизнь Уткину пришлась не по душе. «Он очень тяжело адаптировался. И страшно переживал, что не воюет. Он хотел военной карьеры — карьеры боевого офицера, а не протирающего штаны в штабе», — рассказывала бывшая жена Вагнера.

«Да больная на голову, дура какая-то! — говорит о Щербининой Зульфия, — Она сюда даже ни разу не приезжала, какая там жена?!» — восклицает Зуля, отсчитывая саморезы покупателю.

О нынешней жене Вагнера смолинцам известно, что она стоматолог. И у них трое совместных детей. Младшему – всего несколько месяцев.



Последний визит. 2016-й?

Два жителя поселка Смолино в беседе с Цензор.НЕТ утверждали, что Дмитрий Уткин, командир «ЧВК Вагнера», воевавший на Донбассе, в 2016 году приезжал в родной поселок проведать мать.

— В последний раз приезжал — было тепло. Они с мамой на дачу ходили, — говорит подруга Людмилы Уткиной Зульфия.

— Да, летом приезжал, — вторит ей сосед, живущий с Уткиной в одном подъезде.

— Нет, скорее всего, весна это была.

— Да, весна.

— Он дня два был.

Уточняем – речь идет о 2016 годе. «На машине приезжал?» — спрашиваем. «Нет, он ездит только на поезде», — отвечает Зуля. И добавляет: «Никогда не скажешь, что он какой-то там агрессор. С мамой на дачу за руку идут, назад – тоже за руку».

Редакция «Цензор.НЕТ» обратилась в Госпогранслужбу. «Официально информацию о том, пересекал ли границу определенный гражданин, может получить либо он сам о себе, либо правоохранительные органы в рамках уголовного производства», — сообщил нам помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Также «Цензор.НЕТ» направил информационный запрос в СБУ с просьбой ответить на вопросы: обладает ли ведомство информацией, что известный российский наемник регулярно приезжает в Украину, есть ли в отношение него уголовное производство. На момент выхода публикации ответ пока не получен.

Напоследок заходим в Смолинский поселковый совет, нас встречает глава поссовета – Николай Мазура. Николай Николаевич проверяет не просто удостоверения – паспорта! Переписывает данные. Предполагаем – работал раньше в милиции.

«Я с 1994 года в органах. На разных должностях, но постоянно на этой территории. И не могу вам сказать, что за это время фамилия Уткин где-то фигурировала в негативных эпизодах», — рассказывает нам председатель поссовета. Говорит, что многие его односельчане служили в России, воевали в Чечне. Смолинцев и сейчас в РФ – достаточно. «У нас много кто имеет российское гражданство, и эти люди занимают ряд должностей в Российской Федерации, в силовых структурах. Ведь наш поселок раньше был подчинен Министерству среднего машиностроения в Москве. У нас не было даже адреса, везде указывался номер воинской части. После того, как в Казахстане или еще где-то вот такие урановые рудники прекращали свое существование, министерство среднего машиностроения переводило специалистов на другой участок. У нас поэтому есть узбеки, казахи, таджики, баранина на рынке в авторитете, девушки от межнациональных браков рождаются очень красивые. У нас со всего Советского Союза есть представители. Ну и они, не найдя на шахте себе место или имея большие амбиции, искали себе счастья в России. Это ж не запрещено было. И у нас пол-Москвы – смолинцы! В Чите, в Магадане, в Уренгое – везде есть наши», — рассказывает Николай Николаевич об особенностях жизни уранового поселка.



«Он уже не маргинал с позывным вместо имени, работающий на неведомого хозяина«. Что известно о «Вагнере»?

В 2015 году сайт «Спутник и погром», который много пишет о деятельности боевиков, назвал Уткина «полевым командиром года». В конце 15-го еще были сомнения, существует ли такой человек вообще. Поэтому автор материала Евгений Норин пишет: «Вагнеровцы существуют — это единственное, что можно сказать определенно. Они не городская легенда. Все остальное относится к области слухов и предположений. Отряд Вагнера — это частная военная компания, набранная из отставников разных ведомств и ветеранов локальных войн. Это многочисленная и профессиональная структура, которая выполняет грязную работу для российского правительства». Также, по утверждению автора, наемники Вагнера были замечены еще в Крыму – совместно с российскими военными они разоружали украинские части. Потом перебрались на Донбасс. Именно отряд Вагнера называют исполнителями ряда убийств в т.н. ЛНР: Ищенко, Мозгового, Беднова, Дремова.

Информацию о Дмитрии Уткине и его частной военной компании подробно собирал и публиковал в питерском издании «Фонтанка» журналист Денис Коротков. Это он опознал Вагнера на приеме в Кремле (и тогда уже об Уткине написали практически все издания обеих воюющих стран), отыскал архивное фото Вагнера на фоне вертолета.

Из статей Корткова мы узнаем, что ЧВК «Вагнер» была одним из самых засекреченных подразделений, воюющих на Донбассе в Украине. Ее бойцы при подписании контракта брали на себя обязательство хранить полную конфиденциальность – никто не должен знать где они и какое выполняют задание. Срок неразглашения – 10 лет.

« Вознаграждение бойца ЧВК Вагнера в лагере подготовки в поселке Молькино Краснодарского края предположительно составляет 80 тысяч рублей в месяц, а в боевой командировке – 240 тысяч. Командиры отделений, взводов и рот получают больше, предусмотрены и выплачиваются премии за успешное выполнение поставленных задач. За каждого погибшего семье выплачивается единовременно 3 миллиона рублей, при том что потери исчисляются, по осторожным оценкам, десятками», — пишет «Фонтанка». А значит, кто-то должен оплачивать все эти счета. Денис Кортков связал «Вагнера» с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он владелец ресторана в Санкт-Петербурге, куда любил ходить Владимир Путин. Теперь стал в России одним из самых влиятельных людей. Коротков называет Пригожина «фактическим монополистом на рынке армейского госзаказа в сфере военного питания, клининга, строительства и энергетики» . Пригожину приписывают проект «Ольгино» — армию интернет-троллей, слежку за российской оппозицией, связи с Януковичем, интернет-ресурс «Новостное агентство Харьков» с базой в Крыму. Учитывая связь Пригодина с Кремлем, издание утверждает: «ЧВК Вагнера» работает на Кремль.

Однако сам Денис Кортков общаться с «Цензор.НЕТ» не стал. Написал: «Извините, в настоящей ситуации интервью считаю нецелесообразным». В своей последней статье о Вагнере журналист описывает, как почти за полтора года таинственный командир частной военной компании Вагнер обрел имя и фамилию. А к концу прошлого года даже официально получил награды от Путина. «Он уже не маргинал с позывным вместо имени, работающий на неведомого хозяина. Дмитрий Уткин, официально признанный Герой Отечества, принимаемый за столом президента, – фигура другого масштаба», — резюмирует автор.

В поселок Смолино из зоны АТО уже вернулось 140 человек, — рассказал «Цензор.НЕТ» руководитель местной организации ветеранов АТО Алексей Буров. Это по большей части – сотрудники урановой шахты, которые были мобилизованы. Четверо – погибли. Возможно, от рук односельчанина – некогда замкнутого мальчика, не общавшегося со сверстниками, — Димы Уткина.

ИРИНА РОМАЛИЙСКАЯ, Цензор.НЕТ

Фото, видео: ИВАН МАРУСЕНКО