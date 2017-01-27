Нам нечего терять кроме ненависти и страны

Относительно языкового закона. Не читал – но одобряю. Этот закон – очередной пограничный столб границы, которой у нас еще нет. Двумя руками – за. В перспективе неплохо было бы сначала в форме шутки, а потом всерьез – перейти и на латиницу. Чем больше мы будем отличаться от РФ – тем лучше. Чем дальше от РФ – тем лучше. Стоило бы и в Конституцию Украины внести некоторые изменения. В первой же строчке. «Україна є суверенна і незалежна, антимоскальска, демократична, соціальна, правова держава.»

Нынешнее поколение украинцев оставит потомкам слабую экономику. Возможно – сильную армию. Но самое важное – это поколение должно отставить потомкам границу с РФ, жесткий визовый режим, «китайскую стену» и сильнейший заряд ненависти к московитам, как носителям антиукраинской идеологии. Ненависть, скажете вы – это плохо. Нет, это хорошо. Особенно, если вспомнить, что в ходе войны с Россией погибло уже не менее 10 тысяч наших граждан. Если вспомнить, как россияне добивали наших раненых в Иловайске. Если вспомнить все, что произошло за эти годы. Ненависть – это самое главное, что мы должны оставить потомкам. Не тяжелую ненависть бессилия, но веселую ненависть неизбежной мести. И полный игнор. В том числе и как государства.

Путин как-то говорил, что Украина – это не государство. Почему мы должны считать РФ – государством? Это множество народов, порабощенных москалями. Ебаная омела, паразит, возникший на теле Киевской Руси и высосавший из нее жизнь.

Мы не должны иметь дипломатических отношений с Москальщиной, ограниченной МКАД. Но мы должны налаживать отношения со всеми народами на территории РФ, которые намерены вырваться из москальского ига. С чеченцами, татарами, тувинцами и десятками других народов. Мы должны начинать говорить с Китаем об отношениях с принадлежащим им по праву территориям РФ за Уралом. Потому что когда великий народ Хань начнет наступление на РФ, мы откроем второй фронт и заберем назад свои исконные земли.

«Уююй», скажут совы нежные. Но ведь вся наша экономика завязана на РФ, нам некуда продавать свои товары, мы все умрем. С таким посылом следовало бы сразу сдаться или застрелиться. И это неправда. С нашей территорией и нашей численностью, мы вполне сможем жить без России. И даже без ЕС.

Задача нынешнего поколения, поколения которое своими глазами видело как москали убивали украинцев – это дать мощный импульс «Прочь от Москвы!» следующим поколениям. И сохранить государство. Все остальное — вторично. Нам нечего терять кроме ненависти и страны.