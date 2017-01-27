Украина передает в Международный суд в Гааге иск против России

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — сказал президент.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече также присутствовали уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, заместители главы АП Константин Елисеев и Алексей Филатов.

Порошенко отметил, что в течение трех лет российские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Президент напомнил, что около 1,7 млн украинцев являются временно перемещенными лицами.

«Те, кто остался и в Крыму и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», — сказал Порошенко.

При этом президент напомнил о многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске и сбитый боевиками самолет рейса МН-17.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина все это время с начала агрессии России действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению и на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге.

Этот иск происходит в рамках Конвенции по противодействию финансированию терроризма.

«Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено большое количество нот», — сказал президент.

Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Вторая позиция в иске Украины касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и представлены более 20 нот.

«Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершены. Сегодня Украина полностью готова чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям», — отметил президент и подчеркнул, что подготовка украинской стороны очень тщательная.

Глава государства также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против России в рамках исков о нарушении ею международного морского права.

Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе.

Президент также сообщил о своем поручении МИДу и Минюсту по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий.

«Россия должна заплатить свою цену за агрессию», — сказал Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге.

В ежегодном отчете предварительного расследования Международного уголовного суда в Гааге говорится о том, что ситуация в оккупированном Крыму равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. После того, как доклад был опубликован, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выводе России из-под юрисдикции Римского статута МУС.