«Гуляй Поле»

ЕС признал поставки российского оружия на Донбасс

25.01.2017

ЕС признал поставки российского оружия на Донбасс

Суд Европейского союза признал законными санкции против российского производителя систем противовоздушной обороны концерна «Алмаз-Антей». Концерн пытался оспорить заморозку своих активов.

В своем решении суд отмечает, что Совет ЕС представил достаточные свидетельства того, что Россия отправляет оружие сепаратистам на востоке Украины. «Алмаз-Антей», производящий вооружение для России, тем самым опосредованно поддерживает нарушение территориальной целостности соседнего государства, установил суд.

При этом в суде отметили, что Совет ЕС не обязан был доказывать прямое использование сепаратистами оружия, произведенного концерном, чтобы обосновать санкции. Помимо этого, на принятие решения о санкциях не повлияла катастрофа «Боинга», который, как считает следствие, был сбит ракетой комплекса «Бук», производимого концерном.

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Санкции против «Алмаз-Антея» были введены летом 2014 года в рамках расширения запретительных мер против России в связи с конфликтом на Донбассе.

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