Цель России — зачистка Украины

Для украинцев преступления российского государства, ставшие шоком три года назад, постепенно превращается в обыденность.

Уж слишком много за это время успели натворить «обиженные и оскорблённые» адепты «русского мира». Тысячи убитых на востоке Украины, миллионы беженцев из оккупированного Донбасса и Крыма. Немало видео- и фото-подтверждений того, как сразу после оккупации захватчики уничтожают всё, что ассоциируется с Украиной. Например, в Симферополе в первую очередь уничтожили надпись «Верховна Рада Автономной Республики Крым», а в Донецке, например, мемориальную доску Василю Стусу.

Мало кто знает, но зачистку украинства российские спецслужбы начали, в первую очередь, на своей территории, в Москве. На данный момент запрещены федеральные украинские организации, а на их месте создан фсбешный клон; лидеры украинской диаспоры в Москве получили запрет на въезд в РФ или, опасаясь арестов, заранее покинули ёё территорию.

Очередной выстрел в Украину был сделан в ходе репрессий против Библиотеки украинской литературы города Москвы. Результат известен – библиотека де-факто перестала работать. Но мало кто знает, как топорно действуют российские «спецы».

Известно, что новые проблемы у Библиотеки начались 28 октября 2015, когда в читальном зале прошел обыск, и якобы нашли экстремистские книги Корчинского и Павличка, а также детский журнал «Барвинок». Причем, работники библиотеки тогда заявили, что книги были изъяты следователями ещё при первом обыске в 2010 году и загадочным образом через пять лет снова оказались на полках. Директор Наталья Шарина с тех пор находится под домашним арестом.

Только сейчас стало известно, что понятыми при этом обыске выступили известные украинофобы, «абсолютно незаинтересованные лица», которые «абсолютно случайно» оказались в 7.00 утра 28 октября 2015 года в библиотеке, несмотря на то, что она открывается на два часа позже. Так вот, первый понятой — депутат муниципального округа Якиманка Дмитрий Захаров, который до этого писал про «укробандеровскую» библиотеку в своем аккаунте в социальных сетях и отправил донос в Следственный комитет РФ. Именно его бригада несколько раз врывалась в здание Украинского культурного Центра на Арбате, который продолжает работать исключительно благодаря тому, что является украинской собственностью.

Не менее интересен второй понятой. Это некто Николай Журавлёв, член фонда «Родина». Чудным образом, 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР). Иск Минюста РФ базировался на жалобе этого же Николая Журавлёва, который заявил, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию». Внимание, это дела 2010-го года! Долго же этот понятой ждал своего часа! Этот персонаж связан с бывшими сотрудниками библиотеки Сергеем Сокуровым (после увольнения в 2011 году Сокуров требовал закрыть БУЛ или сделать из нее Библиотеку стран СНГ) и Богданом Безпалько, который 17 октября 2011 года избил Наталью Шарину, после того как она потребовала от него прекратить смотреть порнографию в читальном зале. По этому факту было заведено уголовное дело, и Безпалько попал в федеральный розыск.

Чувствуете интеллектуальный и моральный уровень борцов с укрофашизмом! Справедливости ради, Безпалько пошел на повышение. Теперь он числится в РФ руководителем новой федеральной организации украинцев России, целью которой является не защита украинского языка и культуры в РФ, а клеймение «хунты» в Киеве с экранов российского ТВ. Создали такую псевдоукраинскую организацию, конечно, без ведома диаспоры.

Многие спросят, зачем копаться в этом грязном белье? Во-первых, потому, что из-за таких вот, прямо скажем, низкопробных, но весьма гадливых «борцов» идёт суд над невиновным человеком – Натальей Шариной, и я никогда не думал, что библиотекарь в наручниках – это страшное зрелище, как будто из фильма про репрессии. А во-вторых, нужно знать, как действует «русский мир», когда оправдывает свои преступления. Знать и никогда не забывать, что ждёт украинцев в случае прихода «освободителей»: запрет всего украинского и русификация (для многих – в наручниках). Разрешено только шокать, скакать в шароварах и заискивающее улыбаться при слове «хохол».

РОМАН ЦИМБАЛЮК, УНИАН