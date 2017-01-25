После переговоров в Астане Асад госпитализирован с нервным параличом

Это случилось после переговоров в Астане — у «большого друга» Путина перестал открываеться левый глаз.

Президент Сирии Башар Асад, войска которого при военной поддержке России контролируют не более трети территории страны, госпитализирован с признаками нервного паралича, передает «Диалог UA» по материалам британского издания Independent.

Как отмечают журналисты агентства, пять лет кровопролитной гражданской войны в Сирии и массовые убийства мирного населения не прошли бесследно для диктатора Башара Асада и сказались на его общем психическом состоянии.

Примечательно, что не так давно во время интервью журналисту The Sunday Times Асад заявил, что страдает ночью бессонницей из-за гражданской войны в стране.

«В результате войны в Сирии, по данным ООН, уже погибло, было ранено и лишилось крова около 400 тысяч человек. Естественно, все это и привело к множественным заболеваниям нервной системы диктатора», — подчеркивает британское издание.

Также по информации Independent со ссылкой на сообщение российских инсайдеров, у Башара Асада в результате нервного паралича перестал самостоятельно открываться левый глаз. Сирийский диктатор госпитализирован в одну из клиник Дамаска, и к нему в срочно вылетели специалисты из Москвы.

Напомним, из Астаны, где проходили переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии, поступили тревожные для Асада новости – Москва якобы готова сдать диктатора.

Как ранее сообщалось, в Турции заявили, что Башара Асада следует отстранить от власти в Сирии.

Dialog.ua