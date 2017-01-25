Российские спецслужбы организуют теракты на территории Украины, — Турчинов

Российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине — политического терроризма. Так Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал попытку покушения на народного депутата Украины, члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины Антона Геращенко.
По словам Секретаря СНБО Украины, благодаря профессиональным действиям работников СБУ удалось предотвратить покушение на народного депутата. «Предварительная информация позволяет утверждать, что попытка покушения была связана с профессиональной деятельностью А.Геращенка и разоблачением русских, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины», — отметил Турчинов.
Секретарь СНБО Украины добавил, что, к сожалению, это не единственный случай террористической деятельности, организованной российскими спецслужбами на украинской территории, которые расследуют работники СБУ и Национальной полиции.
Турчинов отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе. «Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины», — сказал он.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что российские спецслужбы ставят задачу созданной сети террористических групп ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ «с целью нагнетания страха, создание хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность Украинской сопротивляться военной агрессии РФ».
По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности «полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма».
«Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в частности, через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся по удостоверениям российских спецслужб в РФ. Мы будем жестко предотвращать любые действий, угрожающих жизни украинских граждан », — подытожил Секретарь СНБО Украины.