Российские спецслужбы организуют теракты на территории Украины, — Турчинов

По словам Секретаря СНБО Украины, благодаря профессиональным действиям работников СБУ удалось предотвратить покушение на народного депутата. «Предварительная информация позволяет утверждать, что попытка покушения была связана с профессиональной деятельностью А.Геращенка и разоблачением русских, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины», — отметил Турчинов.

Секретарь СНБО Украины добавил, что, к сожалению, это не единственный случай террористической деятельности, организованной российскими спецслужбами на украинской территории, которые расследуют работники СБУ и Национальной полиции.

Турчинов отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе. «Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины», — сказал он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что российские спецслужбы ставят задачу созданной сети террористических групп ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ «с целью нагнетания страха, создание хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность Украинской сопротивляться военной агрессии РФ».

По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности «полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма».

«Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в частности, через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся по удостоверениям российских спецслужб в РФ. Мы будем жестко предотвращать любые действий, угрожающих жизни украинских граждан », — подытожил Секретарь СНБО Украины.

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