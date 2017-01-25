На Донбассе вещает украинское радио «Армия FM»!

Ранее об украинском радио в своих населенных пунктах сообщали жители прифронтовых городов ЛДНР. Теперь же радио «Армія FM», крутящее украинскую музыку и новости, отлично слышно уже и в Перевальске и Алчевске. Также в глубину территории ЛНР пробиваются, но с более слабым сигналом украинские «Радио 24» и «Пульс FM».

Не исключено, что такой «провал» у русских, осуществляющих блокаду украинского эфира, случился из-за больших проблем с электроснабжением половины «республики» (где-то аварии, а где-то ЛЭПы повреждены артобстрелами). Поскольку «свет» во многие населенные пункты подается по часам и редко, «глушилки» из РФ не справляются. (Уже не говорим о том, что без электричества возникают проблемы с водой, теплом, связью и интернетом).

Между тем, руководство ООО «Луганское энергетическое объединение» заявило, что ему должны за предоставленную электроэнергию около 5,4 млрд гривен: «Из этой цифры более чем 80% задолжали потребители с неконтролируемой территории — около 4,9 млрд гривен».

Эта цифра ставит под сомнение то, что большие проблемы со «светом» у ЛНР начались позавчера, когда пострадали ЛЭПы на линии разграничения у украинской Попасной. Тут не исключено своего рода давление на террористические режимы.