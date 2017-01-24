Что общего между пленом Анхар Кочневой и Надежды Савченко

Еще в 2012-2013 годах было четко видно, как российская машина пропаганды «рисует невидимую нить взаимосвязи» между Сирией и Украиной, как на сирийских событиях обкатывались всевозможный кадровый потенциал Москвы для будущего информационного фронта и не только против Украины, а также апробировались шаблоны и заготовки российских спецслужб, которые в дальнейшем были использованы и в украинских реалиях.

В то время, благодаря именно российской пропаганде Киев с завидным постоянством становился объектом обвинений, то в участии «украинских наемников» во всевозможных непристойных делах, то в «поставках Украиной оружия» диктаторским режимам и террористическим организациям.

Ярким тому примером, есть два события, которые косвенно показывают такую шаблонность, одно из них произошло в 2012 году в Сирии, а другое в 2014 году в Украине, а именно похищение Анхар Кочневой и пленение Надежды Савченко.

Масштабы и стратегические цели этих двух проектов разные, но определенные аналогии на лицо, а именно пропагандистское информационное сопровождение, которое было развернуто вокруг них. Когда в первом случае – пытались сформировать мнение, что вот-вот (в течении полугода) Кочнева погибнет от рук «радикальной сирийской оппозиции» (находясь все это время где-то на конспиративной базе сирийской разведки в одном из отрядов псевдо-оппозиции, который в дальнейшем наверное и стал одной из составляющих так называемого ИГИЛ). А Савченко «вот-вот (в течении двух лет) умрет» в российской тюрьме от голода и изнеможения. При этом, есть мнение, что Савченко появлялась там больше для наглядности и поддержания легенды.

Например, депутат Андрей Лозовой считает, что нардеп Надежда Савченко не сидела в российской тюрьме:

«Есть все основания считать, что Надежда Савченко на самом деле не сидела в тюрьме, а все это был спектакль, срежиссированный в Москве. Они, к сожалению, смогли нас обмануть и нашими же руками сделать из нее героиню-мученицу.»

Поэтому, что касается ситуации с Надеждой Савченко, то она на слуху уже более, чем полугода, и каждый день с экранов телевизора въедается в мозги простых украинцев, которые не успевают за сменой масок и декораций в этом спектакле.

А такое развитие событий, вернее сказать разочарование большинства украинских граждан, которые так переживали за узницу в российской темнице и ратовали за ее освобождение, для многих было вполне ожидаемым и прогнозируемым. При этом, не только в Украине, но и за рубежом.

Еще за два месяца до возвращения Савченко в Украину, стратегическую цель этого проекта и дальнейшие развитие событий расписал Е.Гершман в своем материале «Спецоперация «Жанна д’Арк».

И именно сейчас, когда «мыльный пузырь» Савченко окончательно лопнул для всех здравомыслящих людей, и кукловоды вывели ее в «автономное плавание» с привязкой к новой политической платформе «РУНА», хочется обратить внимание еще на один предполагаемый момент из ближайшего будущего, который Гершман приводит в своем разоблачении:

«При отсутствии действующих политических авторитетов, разрекламированные «герои» быстро станут политическими лидерами национального масштаба. Они консолидируют и активизируют радикалов и получат поддержку большинства населения. Группы их сторонников захватят власть в стране путём выборов или силового переворота. Они обострят политические конфликты между регионами Украины и будут провоцировать Россию на военные действия в восточных областях.

В Истории России была очень успешная похожая спецоперация. В 1917г. Генеральный штаб Германии переправил в опломбированном вагоне Ульянова-Ленина в Россию. Эта заброска разрушила Россию и перевернула весь Мир».

Но перейдем теперь к предшественнице или приближенной аналогии Надежды Савченко – Анхар Кочневой. Правда, стоить отметить, что в дальнейшем Анхар выпала с обоймы своих «кураторов», и теперь еле сводит концы с концами.

Одной из причин такого состояния ее дел, и почему ее еще в придачу «выперли» из Сирии в Ливан, есть межличностный конфликт между Анхар Кочневой и руководителем пропагандистского ресурса «Anna News» Маратом Мусиным, у которого на данный момент намного больше рычагов влияния и возможностей убирать со своего пути неугодных ему лиц, особенно, если это связано с пропагандистскими подрядами и финансами.

«Не секрет, что Москва прикормила целую армию блоггеров, задача которых – поддерживать клавиатурой власть, мочить ее врагов и создавать образ «гласа народа» в интернете. С 2011 года, конкретно с начала «арабской весны» из этой официально окученной среды выделился «Комитет солидарности с народами Ливии и Сирии» во главе с более-менее публичными личностями вроде Николая Сологубовского, Николая Старикова и Марата Мусина. Сын генерал-майора Николай Сологубовский – бывший сотрудник Агентства печати «Новости», публицист, кинематографист, спец по Ближнему Востоку. Николай Стариков – историк, коммерческий директор Петербуржского филиала «Первого канала» и основатель консервативно-православного Профсоюза граждан России. Марат Мусин – экономист, эксперт по телекоммуникационным системам и защите финансовой информации, в прошлом – риск-менеджер принадлежащей Олегу Дерипаске ФПГ «БазЭл» и консультант по антикризисным системам. В общем, кадры проверенные – в самый раз для эфэсбэшных подрядов», писали в свое время Комментарии.

И так по порядку. Как отмечается в материале «Бойцы пропаганды Путина» несмотря на то, что с начала сирийской драмы украинская власть, на тот момент в лице В.Януковича, заняла позицию полного невмешательства в конфликт и готова была делать все что угодно, лишь бы не быть втянутыми в эту войну ни в каком контексте в том числе и на информационном фронте, ей приходилось иметь дело с неприятными сюрпризами, которые разыгрывались Москвой как самостоятельно, так и с использованием «сирийских друзей».

Вот как, например, тогда отношение украинцев к ситуации в Сирии охарактеризовал посол Сирии в Украине Саид Акиль: «Причём, если говорить о мнении украинского народа, то я заметил, что украинский народ в большинстве своём понимает суть происходящего в Сирии, поддерживает наш народ в противостоянии планам гегемонии США и других стран НАТО над нашим регионом и осуждает агрессию против Сирии».

Поэтому, во время сирийского конфликта на «информационных горизонтах» начали появляться интересные личности. Личности примечательны тем, что, работая на российскую сторону, они, тем не менее, в самый «интересный» момент вдруг оказывались гражданами Украины и пытались представить «нарисованную им позицию» именно от украинской стороны.

Анхар Кочнева родилась 24 апреля 1972 года. Пару лет назад у нее был небольшой туристический бизнес – турфирма «Иорданский клуб». После начала «арабской весны» Анхар перешла на работу в медиа.

Особенно ярко она развернулась после начала конфликта в Сирии. Подрабатывая переводчицей для российской прессы, которая приезжала в Сирию освещать ход гражданской войны, Анхар также пыталась самостоятельно работать журналистом в рамках своего блога.

Правда, площадная лексика и брань в адрес оппозиции, которую она в стиле полковника Каддафи называла исключительно «крысами» плюс полное отсутствие сбалансированности перевело Кочневу из журналистики в разряд солдат чистой пропаганды.

Но это и неудивительно, потому что Анхар входила в «Комитет солидарности с народами Ливии и Сирии» вместе с известным в Украине сотрудником отдела внешних церковных сношений УПЦ МП Захарием Керстюком, что можно лицезреть на фотографиях «круглого стола» этого комитета в марте 2012 года. Кроме того, участники данного «круглого стола» также тогда открыли выставку фотографий Анхар Кочневой и уже вышеупомянутого Николая Сологубовского – «Сегодняшняя Сирия и трагедия Ливии, разрушенной агрессией НАТО».

И вот в октябре 2012 года в период интенсивного противостояния в Сирии между войсками Б.Асада и повстанцами, российские спецслужбы вместе с сирийскими коллегами решили разыграть маленький спектакль. Цель спектакля – дискредитировать сирийскую оппозицию, втянуть Украину на свою сторону в сирийском вопросе и возбудить интерес к данной персоне для дальнейшего использования в своих играх.

Спектакль удался, тем более, что у Анхар были прекрасные друзья и учителя – Александр Коц и Дима Стешин, с которыми ей приходилось плотно работать в Сирии и, которые одни из первых (и не просто так) начали волать на весь мир «украли, убили и закопали».

Упомянутые А.Коц и Д.Стешин хорошо известны по событиям в Донецкой и Луганской областях, наиболее известным из которых стало участие в садистском допросе захваченных офицеров «Альфы» СБУ в Славянске.

Также, довольно интересным является тот факт, что за несколько дней до своего «похищения», Кочнева в Дамаске встречалась именно с Захарием Керстюком.

Также, перед началом «спектакля-похищения» Кочнева предупредила читателей своего маргинального блога, что отправляется на опасное задание. Потом она пропала, но еще целую неделю умудрялась посылать СМС в разные посольства и страны, что ее похитили и тому подобное.

И только после «похищения» выяснилось, что этот неистовый боец кремлевской пропагандистской армии является гражданкой Украины. Спустя несколько месяцев украинские власти и международная пресса поверили в похищение, тем более В.Янукович дал поручение добиваться освобождения Кочневой.

Кочневу спасали всем миром, показывали интервью с плачущей мамой: «Отпустите моего ребенка, умоляю. Украина и Россия, спасите ее пока не поздно! Что делать? Что делать?» на фоне очередного фейкового предупреждения «сирийской оппозиции», слепленого режиссёрами этого действа, о казни Анхар, проводили в Москве выставки под эгидой «Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии» и всякие флешмобы. Ничего не напоминает?

Но вот «чудесным» образом в марте 2013 года Кочнева пришла на позиции войск Асада и заявила, что она сумела сбежать из плена ужасных бандитов.

В скором времени ее переправили в Украину, куда она то собиралась, то не собиралась ехать. Но поездка в Украину, была только нужна как еще один «пропагандистский пазл» в этом спектакле:

«В посольстве Сирии на Украине сегодня продлен рабочий день. Анхар Кочневу здесь встречают как дорогую гостью. Под портретом президента Башара Асада посол Мохамед Саид Акиль рассказывает ей последние новости, ведь у Кочневой не было связи с миром 153 дня».

Вот как описывал в те дни «чудесное спасение Кочневой» Е.Лауэр в статье «Кто вы, мадам Кочнева?»:

«Конечно, стоит порадоваться за человека, который находился полгода в плену у террористов и наконец-то вернулся домой. Но давайте задумаемся: по идее у человека, пробывшего в заложниках у преступников, под ежедневной угрозой казни, а в данном случае – у джихадистов, или, как называет их Кочнева, бандитов, — вид должен бы быть, как бы потрепанный. Как правило у недавних пленников заметны следы сильных переживаний и депрессии. У Кочневой (через 7 дней после побега) депрессии как не бывало, выглядела и говорила, как будто вернулась из Лас-Вегаса. Между прочим, хотя журналистка позже отметит, что не только она, а и захватчики буквально «сидели на хлебе и воде», следов истощения у бывшей пленницы тоже заметно не было. И когда Кочнева решилась на «самоволку» с ноутбуком в трусах, то прошла от «точки удержания» не менее 15 километров, пока ее не подобрали «правильные» повстанцы. В «Интерфаксе» она имела более чем цветущий и пышный вид. Хотя здесь говорит, что сбросила примерно 20 кило. Неужели так быстро вернулся вес?».

Не страдая совершенно от типичного для бывших пленников посттравматического синдрома, Анхар совершила блиц-визит в Украину и, получив новый украинский паспорт, упорхнула в Россию, где твердо заявила, что намерена вернуться в Сирию. При этом, намекая еще на положенный ей после «плена» орден.

После душещипательных конференций и интервью в Киеве и в Москве в стиле аля-Киселев, Кочнева все-таки вернулась в Сирию уже как раскрученный и известный персонаж, и начала опять усердно «сражаться» на асадовском информационном фронте против «террористов и исламистов», которых «поддерживает США и НАТО», и даже, по ее словам, стала врагом номер один сирийских повстанцев.

При этом, в Киеве свою пресс-конференцию Кочнева провела вместе с Саидом Акилем провозгласив более, чем достаточно, кремлевских тезисов, о которых написано в начале материала, а именно:

«По словам А.Кочневой, за несколько месяцев, в течение которых она находилась в плену, повстанцы значительно вооружились, в том числе есть информация, что они используют и украинское оружие, которое закупалось Саудовской Аравией и Катаром. Кроме того, утверждает журналистка, привлекаются наемники, которые убивают мирное население».

В тоже время, следует отметить, что для господина сирийского посла организация и проведения пресухи для Анхар было не в тягость, с учетом проведённого множества таких мероприятий в 2012 году вместе с Захарием Керстюком. Совпадение?

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В ракурсе вышеизложенного, тот же Лауэр отмечал:

«В любом случае, российская политическая пиар-акция состоялась. Кремль, провел в Киеве достаточно забавную антиамериканскую, антиизраильскую и антизападную постановку с типичной риторикой, посредством с помощью нагловатой и самоуверенной авантюристки с украинским гражданством, украинских СМИ и посла Сирии в Украине (чу, запахло майором Мельниченко!). Мало того, Кочнева собирается вернуться в Сирию и продолжить «правое дело».