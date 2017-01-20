Танец черных лебедей

Начну с того, что Дональд Трамп по-прежнему не импонирует мне. Пока что он не вызывает никаких эмоций как политик. Не слишком приятен он мне и как человек: манеры, стиль речи, внешний вид, — всё это не вызывает симпатии.

Его неожиданная победа в выборах на пост президента США остаётся для меня неприятной неожиданностью.

Именно поэтому всё сказанное ниже является совершенно беспристрастной оценкой. А проведенные параллели и сравнения объективны и лишены каких-либо дифирамбов в адрес Трампа.

Люди поколением старше рассказывают, что советские граждане очень радовались победе Рональда Рейгана на пост президента США в 1980 году. Сложно сказать, почему СССР, измотанный длительной «холодной войной», возлагал надежды на Рейгана. Однако, этим надеждам не суждено было осуществиться: Рейган объявил СССР империей зла и продолжил планомерную борьбу с этой империей, что и привело в конце двух его президентских сроков, к окончательному её распаду.Сейчас только ленивый не потешается над щенячьем восторгом пропутинских россиян от победы Трампа. Они уже и килограммовую серебряную монету в его честь отлили, и чуть ли ни в каждом дворе (или лифте) памятник ему готовы поставить.

Не спешила бы на их месте так сильно радоваться, — вполне возможно, что очень скоро им придётся обратно переплавлять свои монеты с портретами Трампа и демонтировать памятники, если они успеют их поставить. Ведь, как известно, в политике, а тем более в политике таких масштабов – геополитике, нет личных симпатий и дружеских отношений, — есть лишь интересы. А параллели между радостью в СССР от прихода к власти Рейгана, с радостью в рф от прихода к власти Трампа, которого называли «чёрным лебедем», напрашиваются сами собой.

Победа Трампа на этих выборах сама по себе стала для многих большой неожиданностью, а прозвище «чёрный лебедь» связано с теорией, разработанной профессором Нассимом Николосом Талебом, и подразумевает существенное изменение в жизни страны, а возможно, и мирового масштаба, в результате событий, которые невозможно спрогнозировать.

Начнём с экономики. Вряд ли России понравится, если Трамп осуществит свой план по снятию избыточных ограничений на добычу в США нефти, природного газа и угля. Это ударит по экономике рф, и без того ослабленной санкциями и привыкшей к своей «нефтяной игле», т.к. помимо нефти ничего социально-полезного она не производит и производить не собирается (скорее всего просто не умеет и не хочет учиться).

Это даже в случае, если мы не говорим об усилении санкций против рф. Хотя, Трамп в своей недавней речи обмолвился, что санкции против рф, которые применялись до сих пор, «слишком слабые» — ерунда, а не санкции, в общем.

Но поскольку россияне слышат только то, что им приятно слышать, а на остальное закрывают глаза, уши и прячут голову в песок, вернёмся к фактам.

Один из таких неприятных для россиян и, следовательно, приятных для всего цивилизованного мира фактов, — это окружение Трампа. Трамп – республиканец, а именно в республиканской партии состоят и продолжают оставаться активными членами Сената, такие непримиримые и жёсткие политики, как «Белый торнадо» Джон Маккейн, не нуждающийся в представлении; будущий вице-президент Майк Пенс, считающий необходимым «противопоставить российским амбициям американскую силу». Не относящийся к республиканской партии, но тем не менее занимающий жёсткую позицию «Бешенный пёс» Джеймс Маттис, который регулярно критикует «излишне мягкую политику США и Европы по отношению к рф», вероятнее всего, займёт пост министра обороны США. И многие другие.

Любого короля делает свита. А тем более в США, где от сената и министров зависит очень многое. Даже если бы Трамп очень стремился обходиться с Россией помягче, эти орлы, всю свою жизнь считающие усиление России экзистенциальной угрозой для США, вряд ли бы ему это позволили.

Не стоит также недооценивать спецслужбы США, заслуженно считающиеся одними из самых сильных и успешных в мире. ФБР и ЦРУ имеют очень большое влияние внутри Америки. Президенты приходят и уходят, а эти службы остаются, причём часто в неизменном составе, и диктуют свои условия, целью которых является безопасность их страны. Подтверждение этому факту мы наглядно видим в прединагурационных информационных «сливах» о Трампе. Ведь недаром эта информация появилась именно сейчас, а не до выборов. Нет сомнений в том, что эти информационные скандалы призваны минимизировать даже гипотетическую возможность для Трампа вести лояльную к рф политику. Теперь Трампу придётся делать всё возможное, чтобы доказать то, что он вовсе не завербован российскими спецслужбами (даже если это и было так), а является искренним патриотом своей страны и достойным президентом для избравшего его народа. И вопрос тут вовсе не в его искренности, а в том, что ставки стали слишком высоки.

Большой ошибкой со стороны Трампа было бы также недооценивать по-настоящему свободные и независимые американские СМИ. Столкнувшись с некорректным обращением Трампа в адрес отдельных журналистов, представители СМИ США уже сделали обращение к Трампу. Довольно жёсткое обращение, — в ультимативной форме. Там говорится о том, что если Трамп попытается манипулировать СМИ или игнорировать свои обязанности перед народом Америки, связанные с правом получать достоверную информацию из СМИ, то ему придётся столкнуться с единым сплочённым фронтом журналистов, несмотря на их внутреннюю конкуренцию между собой.

Ну и, конечно же, огромную силу имеет сам народ США, являющийся сформированным и сильным гражданским обществом. Не на словах, а на деле – носителем власти. Что в совокупности со свободными и независимыми СМИ, безжалостно освещающими на весь мир каждый прокол своих политиков, даёт надежду на то, что США останется мощным противовесом для непомерно раздутых амбиций рф.

А может быть, в скором времени, и окончательно сломит империю зла, продолжив дело своих предшественников по борьбе с Советским Союзом. И у россиян появится очередная возможность созерцать в любимых ими зомбо-ящиках вместо очередного хамского, лживого и глупого выступления Путина или кого-то из его камарильи, замечательный балет «Лебединое озеро». В новой интерпретации – танец маленьких чёрных лебедей.

АМИНА ОКУЕВА, Обозреватель