Как сообщает Newsru.co.il, 15-17 января в Москве в Институте востоковедения Российской академии наук прошли неформальные межпалестинские переговоры по восстановлению национального единства, в которых примут участие представители палестинских организаций, некоторые из которых признаны в США и ЕС террористическими, но не признаются таковыми в России.

На переговоры прибыли представители девяти движений и группировок. В частности, в палестинских СМИ назывались «Организация освобождения Палестины» (ООП), «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС), «Палестинский исламский джихад», «Народный Фронт освобождения Палестины», «Демократический фронт освобождения Палестины», «Палестинская национальная инициатива», «Коммунистическая партия Палестины».

Департамент информации российского МИДа публикует текст вступительного слова Лаврова, прозвучавшего на этой встрече: «Уважаемые гости, дорогие друзья, мы рады приветствовать на встрече в Москве представителей большинства, если не всех, отрядов наших палестинских коллег. Из регулярного общения с российскими друзьями вы знаете очень хорошо, что наша страна является принципиальным и последовательным сторонником восстановления палестинского единства, преодоления раскола, который произошел десять лет назад. Я думаю, вы все согласитесь с тем, что за этот период можно было не раз убедиться, что отсутствие единства негативно сказывается на решениях палестинской проблемы… Мы приветствуем состоявшееся несколько дней назад в Бейруте заседание подготовительного комитета Палестинского Национального Совета, в ходе которого было принято важное коммюнике, подтвердившее курс на консолидацию ваших рядов и формирование общими усилиями правительства национального единства, компетенция которого распространялась бы на все палестинские территории. Мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча, ваши контакты друг с другом в Москве помогут сделать так, чтобы это решение не стало еще одной декларацией, а воплощалось в практические дела.«

Позже на сайте МИД РФ была также опубликована информация о встрече специального представителя президента России по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел Михаила Богданова с членом ЦК ФАТХ Аззамом аль-Ахмадом и заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком. «Представители руководства ФАТХ и ХАМАС подробно информировали о ходе проходящего на московской площадке диалога, подтвердили настрой своих движений и других участников встречи в российской столице на скорейшее преодоление внутрипалестинского раскола. Первым реальным шагом в этом направлении могло бы стать создание правительства национального единства, которое занялось бы решением конкретных проблем на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газы»…



Комментарий Андрея Мальгина:

Движение ФАТХ взрывало школьные автобусы, толпу женщин перед синагогой, расстреливало заложников в автобусе с работницами атомной станции.

Национальный фронт освобождения Палестины начинал с угона самолетов, некоторые из которых были взорваны вместе с пассажирами, затем захватили в заложники детей в кибуце Мисгав-Ям, а в последнее время проводит взрывы в центре Иерусалима, в том числе с участием смертников.

ХАМАС взрывал вокзалы, торговые центры, автобусные остановки с людьми, взорвал толпу подростков на дискотеке «Дольфи», регулярно обстреливает жилые кварталы Израиля из сектора Газа.

Террористы из Палестинского исламского джихада многократно открывали стрельбу и взрывались в переполненных автобусах, расстреливали людей в торговых центрах и на городских рынках, именно они взорвали бомбу на Русском Подворье в центре Иерусалима.

Демократический фронт освобождения Палестины взял в заложники 89 детей в израильской школе, убив 25 из них, убивал беременных женщин, минировал автобусы и жилые дома.

И вот все эти прекрасные люди приехали в Москву. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве.

Nrusw