Российский морпех проболтался о зачистках на Донбассе

В оккупированном Луганске пьяный российский военный в трактире хвастал своими «командировками» на Донбасс. Случайным свидетелем этих откровений террориста в одном из заведений Луганска стал корреспондент Без Табу, который работает на оккупированных территориях Донбасса.

Сообщается, что молодой человек, который представился Семеном Карауловым, — военнослужащий морской пехоты ВС России. Он похвастался, что часто бывает на Донбассе в «командировках». Об этом свидетельствуют и фотографии, которыми террорист охотно делится в соцсетях.

«Немало выпив, Караулов рассказал своему собутыльнику о том, что командование отправляет их на зачистки. После того, как подразделение выполняет боевую задачу, личный состав оккупантов возвращается на Россию. Такие поездки для них стали нормой», — сообщают в материале.

Судя по фото, Караулов также принимал участие в боях на Светлодарской дуге.

«Шевроны россиянина свидетельствуют о том, что он якобы есть в незаконном вооруженном формировании «ДНР» под ироничным названием «Патриот». К слову, это же подразделение террористов для прикрытия в 2015-м году использовали военнослужащие 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС России», — говорится в материале.

Отмечается, что тогда же — в 2015-м, Караулов принимал участие в боях против украинских силовиков, где он засветился с погибшим российским десантником Павлом Антоновым, который называл себя Васей Зайцевым.

Также сообщается, что террорист разболтал о подготовке оккупантов к масштабным боям в Украине.

«Российские военные заранее знают о том, что будут выезжать в Украину. Так, к атаке на позиции сил АТО в Светлодарске они готовились две недели», — отмечается в материале.

24today