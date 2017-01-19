Сказочно(на)еБали

Не интересует россиян сколько из бюджета их страны тратится на финансирование украденного Донбасса. А статей расходов там достаточно много:

зарплата боевикам; материально техническое обеспечение незаконных военных вооружений (техника, запчасти, топливо боеприпасы);

зарплата так называемым госорагнам «республик»;

мизерные соцвыплаты пенсионерам;

бесплатные энергоресурсы;

Список не полный. Если все сложить наверняка получиться, что белые Камазы с так называемой гуманитаркой, на которые все списывается, золотые. «Золото» это до местных жителей не доходит.

Буквально пару лет назад роспропаганда в режиме нон-стоп благословляла граждан РФ на войну с Украиной. Их ласково называли добровольцами и военными, ушедшими на танках в отпуск.

До сих пор нигде нет данных сколько их погибло и покалечено в ходе российско-украинской войны.

РОМАН ЦИМБАЛЮК, Inforesist.org