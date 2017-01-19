«Гуляй Поле»

Сказочно(на)еБали

19.01.2017

Сказочно(на)еБали

Золотые КамАЗы русской гуманитарки

Некоторое время назад в РФ появился хештег #сказочноебали. Применительно к оккупированному Донбассу предлагаю #сказачнонаебали.

Потому как эта территория для Украины рана, а для РФ – черная дыра. Все орут «русский мир», только на самом деле никого в РФ не интересует, как он выглядит на практике.

Не интересует россиян сколько из бюджета их страны тратится на финансирование украденного Донбасса. А статей расходов там достаточно много:

  • зарплата боевикам; материально техническое обеспечение незаконных военных вооружений (техника, запчасти, топливо боеприпасы);
  • зарплата так называемым госорагнам «республик»;
  • мизерные соцвыплаты пенсионерам;
  • бесплатные энергоресурсы;

Список не полный. Если все сложить наверняка получиться, что белые Камазы с так называемой гуманитаркой, на которые все списывается, золотые. «Золото» это до местных жителей не доходит.

Буквально пару лет назад роспропаганда в режиме нон-стоп благословляла граждан РФ на войну с Украиной. Их ласково называли добровольцами и военными, ушедшими на танках в отпуск.

До сих пор нигде нет данных сколько их погибло и покалечено в ходе российско-украинской войны.

РОМАН ЦИМБАЛЮК, Inforesist.org

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