45% россиян недовольны положением в стране

«Сны зависят от положения спящего». Станислав Лец

Общим положением дел в стране недовольны 45% россиян, говорится в опросе ФОМа, причем больше половины респондентов высказали недовольство работой власти в сфере здравоохранения. Также исследование показало, что население в основном надеется на себя и обладает низким горизонтом планирования.

Отношению россиян к работе власти в различных социальных сферах и положению дел в стране и регионах посвящен опрос ФОМа «Представления россиян о будущем страны через 20 лет». Результаты исследования опубликованы в четверг, 19 января, на сайте социологического центра. Опрос проводился с 23 по 28 ноября 2016 года с выборкой в 1,6 тыс. респондентов от 18 до 49 лет.

Социологи утверждают, что положением дел в стране довольны 47% и недовольны 45% респондентов (49 и 44%, соответственно, довольны/недовольны положением дел у себя в городе/селе).

Больше всего отрицательных эмоций у респондентов вызывает работа властей в сфере здравоохранения (60%), экономики (48%), соцзащиты (40%) и образования (39%). Зато более половины россиян хорошо оценивают правоохранительную сферу (57%).

При этом через 20 лет 52% опрошенных ожидают улучшений в сфере медицины, в экономике — 49%, в образовании — 47%.

Менее оптимистично россияне настроены насчет будущего уровня соцзащиты: 40% респондентов заявили, что социальная защита через 20 лет останется на прежнем уровне, лишь 31% ждет улучшений. Половина респондентов не ожидает изменений в сфере безопасности.

Социологи отмечают низкий горизонт планирования у населения страны. Только 6% респондентов планируют будущее более чем на 10 лет, 20% — на три-пять лет, 48% имеют горизонт планирования менее года. 24% опрошенных вообще не строят планов.

Россияне в основном надеются на себя: 57% опрошенных связывают свое материальное положение с лично приложенными усилиями. О влиянии внешних обстоятельств говорят 36% респондентов.

Как следует из итогов опроса, россияне довольно оптимистично настроены насчет будущего положения дел в стране. 47% респондентов утверждают, что жизнь в их родном населенном пункте через 20 лет будет лучше (только 16% ждут ухудшений). 59% ожидают улучшений по всей стране (всего 7% настроены пессимистично).

Недовольство россиян жизнью растет, заявил РБК политолог Николай Миронов, отметивший тенденцию последних опросов, когда респонденты часто дают социально-одобряемые ответы. «Респонденты все чаще уходят от ответов, число отказов растет в опросах. Чем тяжелее жизнь, тем больше респонденты опасаются что-то говорить. Люди боятся, что будет хуже, поскольку государственные медиа нагнетают негативную повестку с криминалом и войнами. Из этого страха следуют патернализм и высокие рейтинги власти, однако ситуация может быстро поменяться», — рассуждает эксперт.

Миронов отмечает, что, судя по опросу, люди не способны планировать будущее, а более трети респондентов зависят от внешних факторов. «Они не самостоятельны, объективно лишены возможности свободно строить свою жизнь, зависят от кризиса, не имеют должной правовой и социальной защиты, потому ищут кого-то более сильного, кто им сможет помочь, надеются на то, что он наведет порядок», — заключает политолог.

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, РБК