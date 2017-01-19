Россия угрожает международному порядку, — Саманта Пауэр

Действия Российской Федерации угрожают международному порядку.

Об этом заявила представитель США в ООН Саманта Пауэр во время своего последнего выступления в должности в «Атлантическом совете», сообщает Reuters.

Так, она заявила, что Россия будет участвовать в агрессивных и дестабилизирующих действиях, которые угрожают международному порядку. Она отметила, вчастности, вмешательство России в ситуацию в Украине, поддержку сирийского правительства в гражданской войне и усилия РФ, направленные на то, чтобы повлиять на выборы в США и других западных демократических странах.

«Действия России не защищают новый мировой порядок. Они срывают тот, который существует», — заявила она, отметив, что Россия неоднократно использовала стратегию «отрицания и лжи», чтобы уйти от ответственности за проступки на международной арене.