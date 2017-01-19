«Гуляй Поле»

Песня о российских солдатах, которые погибают на Донбассе. Исполняется самим российскими солдатами.

19.01.2017

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«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
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