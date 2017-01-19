Кремль утаивает объемы финансирования оккупированного Донбасса

В Кремле затруднились ответить на вопрос, в каком объеме Россия финансирует оккупированный Донбасс.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, сколько средств РФ выделяет на содержание и поддержку неконтролируемой правительством Украины части Донбасса.

«Не могу ответить на этот вопрос, не располагаю просто информацией, не знаю», — сказал Песков.

При этом он отметил, что некорректно говорить, что «молодые республики» содержатся за счет Российской Федерации.

«Это некорректно, бесспорно, предоставляется гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу», — сказал Песков.

Как сообщал сайте «Гуляй Поле», Россия ежемесячно тратит только на зарплаты местному населению, состоящему в «ополчении» «Л-ДНР», 24 млн долларов: по 600 долларов на 40 тыс человек.

Об этом рассказал бывший «народный губернатор» Донецка Павел Губарев, пишет Всеволод Непогодин в статье «Полчаса на Ильинке» специально для «Гуляй Поле».

«А знаешь, сколько они (Кремль — ред) тратят на войну в Донбассе? Умножь 40 тысяч ополченцев на 600 долларов в месяц. 24 миллиона долларов в месяц — это только фонд оплаты труда ополчения. И это без расходов на оружие и боеприпасы…», — сообщил Губарев.

Кроме того, бывший «народный губернатор» пожаловался на отсутствие должного количества гуманитарной помощи из России. «Плохо, практически ничего не поступает. Жалкие копейки капают на счёт. Сдулась Россия, потому что у самих кризис и проблем невпроворот», — сказал он.