Санкции против России. Как они сработали

Отдельные залпы западных санкций таки пробили толстую кожу российского медведя. Мало того, последствия санкций становятся все более очевидными. И даже больше: появились признаки того, что сохранение существующих, а также введение новых санкций к России способны не только заставить Кремль пойти на переговоры (в частности, по украинскому вопросу – ради чего санкции собственно и вводились), но и вообще свалить этого самого «зверя». Определенные события в РФ, а также сигналы от высшего руководства РФ только лишний раз подтверждают это предположение на практике.

На экономическом форуме в Давосе Госсекретарь США Джон Керри поднял вопрос санкций против России и оценил их влияние очень высоко. «Посмотрите на экономические показатели России: рубль, инвестиции, демография и еще многое другое. Санкции эффективно работают. Мы работаем в тяжелых условиях, чтобы сохранять Европу единой вокруг санкций, и у нас получается — санкции не сняты«, — сказал он.

А за пару дней до этих слов Керри в Киеве находился его начальник, вице-президент США Джо Байден. Он также заявил, что санкции США, ЕС и стран «большой семерки» должны оставаться в силе пока Россия контролирует Крым. Мало того, Байден стал на сторону Украины по Донбассу: до выполнения условий безопасности Киев не будет делать никаких политических шагов (т.е никаких выборов в ближайшее время). «Никакие политические договоренности невозможны пока Россия продолжает насилие в Украине. Только после того как Россия и ее марионетки на востоке Украины выполнят свои обязательства и прекратят боевые действия, после того как они позволят Донбассу вернуться к мирной и безопасной жизни, Украина сможет выполнить свои политические обязательства«, — сказал вице-президент США.

Россиянине же, отвечая на вопрос об эффективности санкций, до недавних пор лишь улыбались и невозмутимо утверждали абсолютно обратное: комариные укусы русскому медведю, мол, не страшны. Поэтому никакого вредного эффекта России санкции тоже не принесли. Однако верить словам россиян – все равно, что безусловно доверять игроку в покер: там картежник постоянно обманывает, блефут, сохраняя невозмутимое лицо — чтобы не дать понять оппоненту об истинных раскладах. Точно также и в ситуации с санкциями.

На поверку оказывается, что отдельные залпы западных санкций таки пробили толстую кожу российского медведя. Мало того, последствия санкций становятся все более очевидными. И даже больше: появились признаки того, что сохранение существующих, а также введение новых санкций к России способны не только заставить Кремль смягчить позицию (в частности, по украинскому вопросу – ради чего санкции собственно и вводились), но и вообще свалить этого самого зверя. Определенные события в РФ, а также сигналы от высшего руководства РФ только лишний раз подтверждают это предположение на практике.

Европейский «от ворот – поворот»

Еще недавно казалось, что Запад вот-вот дрогнет и снимет санкции с России, введенные за войну Кремля против Украины. Однако конец 2016-начало 2017 для России в вопросе санкций разрешился не лучшим образом: Киев добился продления Европой санкций еще на полгода, несмотря на активное противодействие Москвы.

Правда, с началом 2017 Москва начала новый виток информкампании в надежде добиться отмены санкций через следующие полгода. Ставка здесь делается на раскрутку информации о вреде российских санкций , которые введены в ответ европейским, на бизнес стран ЕС .

Например, австрийский институт экономических исследований «WIFO» 5 января 2017 года опубликовал свои подсчеты, согласно которым убытки 27 государств ЕС (кроме Хорватии) составляют в размере 17,6 млрд евро и 400 тысяч рабочих мест.

Эта далекая от рeалий картина была сразу же использована РФ для информационного давления на Евросоюз. ЕС тут же отреагировал: Еврокомиссия заявила, что введенные Брюсселем экономические секторальные санкции в отношении России оказывают минимальное влияние на экономику самих европейских государств-членов ЕС. И что эти ограничения будут действовать и дальше, пока Россия не выполнит в полном объеме Минские соглашения.

Относительно конкретного влияния (санкций — ред) я могу сказать, что он является минимальным на экономики стран-членов ЕС — представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич

«Оценки являются всеохватывающими и базируются на официальных данных, полученных от стран-членов. Поэтому результаты являются объективными», — заявили в Еврокомисии.

Этим заявлением Евросоюз надолго сбил поднятую Россией пропагандистскую волну. Но вряд ли Кремль на этом остановится и в ближайшем будущем следует ожидать похожих «исследований» и в других странах Евросоюза.

Американский гарбуз

Не меньшие неприятности Кремлю доставляют и США. Как известно, под конец своего президентского срока Барак Обама антироссийские санкции, введенные в марте 2014 года в ответ на аннексию Крыма, продлил даже не на пол года, как ЕС, а сразу на год (до 6 марта 2018).

Действия и политика (РФ — ред), на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США — распоряжение Белого Дома

Кроме того, к «украинскому пакету» санкций скоро может добавиться и американский, связанный уже с вмешательством РФ во внутреннюю политику США, а именно в их президентские выборы. Намерения ввести эти «всеобъемлющие» антироссийские санкции вызвали серьезную тревогу в Москве. Ведь в случае принятия данных ограничительных мер под прицелом оказывается весь российский энергетический сектор, в результате чего экономику ждет еще один удар.

Шутка ли: санкции могут запретить инвестиции и поставку оборудования в базовый для РФ нефтегазовый сектор, участие в приватизации российских государственных активов, а также продажу и приобретение российского суверенного долга.

Экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов рассказал, что до сих пор инвестиции в добычу нефти и газа в России, несмотря на неблагоприятный инвестклимат, рассматривались западными инвесторами как одни из самых прибыльных. Теперь же зарубежные компании не будут рисковать вкладывать свои капиталы, опасаясь попасть под расширенные санкции. В дальнейшем введение санкционных ограничений дает синергетический эффект, снижающий возможности развития российской нефтяного и газового сектора (в росте запасов, добыче, поддержании рентабельности отрасли и объемов бюджетных доходов от углеводородов).

И это при том, что уже сейчас, начиная с 2014 года, освоение углеводородных ресурсов на российском шельфе практически остановилось. А после 2020 года добыча российской нефти может вообще начать снижаться быстрыми темпами – до 10%.

Вводимый же запрет на покупку и продажу долговых обязательств России наносит серьезный удар по способности правительства РФ финансировать дефицит федерального бюджета и быстро растущий дефицит региональных и местных бюджетов. Государственные компании также лишаются возможностей привлекать заемный капитал для финансирования своих инвестиционных проектов и операционной деятельности. Более того, законопроект запрещает инвесторам участвовать в приватизации российских предприятий. Это означает, что этот источник покрытия дефицита бюджета (и бюджетов ряда регионов) также исчезает, считает экс-министр экономразвития РФ Андрей Нечаев.

И хотя формально закон касается только компаний США, опыт применения первой волны секторальных санкций показывает, что никакие банки и промышленные компании не желают ссориться с американцами ради сотрудничества с нынешней Россией.Теперь проводка даже собственных российских денег через счета иностранных фондов и компаний с целью имитации способности привлекать зарубежные капиталы, как это недавно было с приватизацией «Роснефти», станет невозможной.

Думаю, что теперь даже богатые арабские страны не станут рисковать дружбой с США ради неких коммерческих посылов российских властей — экс-премьер-министр РФ Михаил Касьянов

И какими бы сладкими не были слова представителей нового американского президента Дональда Трампа, перспективы ближайшей отмены санкций США выглядят малореалистичными. Так, накануне форума в Давосе советник Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи в интервью российскому государственному информагентству ТАСС заявил, что «санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей».

Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента — советник Трампа Энтони Скарамуччи

Во-первых, надежды на лояльность Кремлю администрации Трампа пока не проверены на практике. Во-вторых, санкции скорее всего будут проведены через Конгресс, чтобы у Трампа не было соблазна отменить санкции: то ли из-за наличия у Кремля компромата на этого американского президента, то ли из-за того, что Трамп ранее мог быть, как утверждают политики в той же Москве, завербован российскими спецслужбами. Или просто по его глупости.

Сам Трамп уже пообещал, что попытается обменять снятие санкций на ядерное разоружение России. Намерение, конечно же благородное. Но имеющие мало шансов на реализацию — ядерная «дубинка» это единственное чем Кремль может еще шантажировать мир и поэтому вряд ли от нее откажется.

Читайте: Сила и слабость российских спецслужб

Да и тот же советник Трампа Скарамуччи по сути признается, что Вашингтон не лишит себя шанса использовать санкции для будущих торгов с Москвой: «Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ — да, конечно. Иначе бы их не использовали».

Когда в России закончатся деньги

Самые болезненные западные санкции — это конечно же ограничение доступа к внешним финансовым рынкам. Начиная с конца 2014 года, российская экономика находится в глубокой рецессии, в том числе благодаря санкциям, которые не позволяют России обеспечивать приток валюты в страну на довоенном уровне. Вместе с низкими ценами на нефть это приводит к падению экономики.

Еще один бывший российский министр, а сейчас лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов приводит следующую статистику о наличии денег у российского государства. По его данным в Резервном фонде на 1 января осталось всего 0,97 трлн рублей, власти потратили больше триллиона за месяц. В Фонде национального благосостояния (ФНБ) осталось 2,8 трлн рублей в ликвидной части (ссылка на заявление министра Силуанова). Дефицит бюджета по закону о бюджете на 2017 год равен 2,75 трлн рублей.

То есть если все идет так как идет, резервы к концу года — всё! — Владимир Милов

Подтверждение того, что деньги у РФ заканчиваются, пришло и от Всемирного банка – они заявили, что у России не хватает денег на выполнение общественного договора. Авторы документа отмечают, что последние 10 лет у россиян укреплялись ожидания от государства. Общество, в частности, рассчитывает, что власти обеспечат бесплатную медицину и образование, дешевые услуги ЖКХ. Однако эти ожидания, считает ВБ, больше нечем оправдывать.

И даже родной российский минэкономики России предсказал своей стране 20 лет стагнации. Так, согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития ведомства российская экономика в предстоящие 20 лет будет расти крайне медленно – в среднем на 2% в год. И этот вариант прогноза – «базовый плюс» (всего вариантов три) еще не самый худший.

Видимо, осознавая невозможность дальнейшего затягивания санкций ввиду последствий для России, власти страны снизили агрессивную риторику и даже начали подавать сигналы о готовности к переговорам.

Так, в минфине заявили, что Россия намерена поднять вопрос о восстановлении полномасштабной деятельности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в стране.

А первый вице-премьер Игорь Шувалов и вовсе заявил, что российские контрсанкции могут быть отменены 31 декабря – в случае потепления отношений с Западом.

Наверно, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне, министру сельского хозяйства, министру экономики скорее всего нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены — Игорь Шувалов

Пагубность санкционного режима ЕС для российской экономики отображается, в первую очередь, на регионах. От недостатка денег страдают даже самые богатые субъекты РФ – их как раз Москва стала «доить» еще больше. В результате появились не только тревожные сигналы, а недовольство стали выражать открыто.

Сначала сокращением перечислений из Москвы возмутилась (и не в первый раз) Чечня – но тут лично Путин распорядился решение пересмотреть.

Затем «восстал» Татарстан: его президент Рустам Минниханов выступил на заседании Государственного совета своей республики с острой критикой бюджетной политики центра. Интересно, что его выступление на Гайдаровском экономическом форуме в Москве было фактически поддержано всеми остальными губернаторами, которые участвовали в дискуссии.

Это, конечно, еще не восстание элит. Но это предсказуемый по 90-м годам поворот событий — журналист Виталий Портников

Он напоминает, что тогда вначале союзный, а затем и российский центры лишились привычной для Москвы функции распределения денег между регионами и вес региональных руководителей сразу же повысился. Именно тогда первый президент Российской Федерации Борис Ельцин сказал предшественнику Минниханова Минтимеру Шаймиеву свою знаменитую фразу «берите столько суверенитета, сколько сможете».

А раз нет денег – то целостность России под угрозой. И говорит об этом уже открыто даже давний соратник Путина, экс-министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

« Угроза суверенитету страны – если мы не станем технологической державой. Я готов сказать, что технологические вызовы для нашей страны — больше, чем геополитические барьеры», — сказал он.

Социальная нестабильность в регионах России, основанная на нехватке средств госбюджета и, как следствие, рост протестных настроений — будет постоянно возрастать. И даже сейчас просачиваются скупая информация о таких случаях как протесты дальнобойщиков, об оцеплении целых городов и блокировании протестантов – чтобы недопустить их выезд в Москву, митинги против роста тарифов ЖКХ в разных регионах. И даже об изъятии детей из семей должников, которые не заплатили за газ и электричество.

При чем заметим, о значительном сокращении выделяемых средств на войну (против Украины и в Сирии), а также на содержание репрессивного аппарата России речи не идет.

Власти России, кто бы они не отнекивались от роста социальной напряженности, на самом деле осознают опасный потенциал ситуации. Но бороться с нею собираются по своему, «по-чекистски». Например, Госдума РФ своим законопроектом приравняла автопробеги к митингам, а создание палаточных городков — к пикетированию. По всем приграничным регионам (особенно прилегающим к «неблагонадежным» странам) спецслужбы начали охоту на «иностранных агентов» и своих внутренних «экстремистов» — сажают их за элементарные клики/репосты в интернете.

Ну и венец «творения» — созданная начальником охраны Путина Росгвардия: мощная внутрення армия для борьбы с возможным недовольством собственного народа.

Таким образом, россияне уже расплачиваются за военную авантюру своего руководства против Украины. И заплатят еще большую цену — санкции против России должны действовать как минимум до тех пор, пока Кремль не восстановит территориальную целостность Украины, вернув Донбасс и Крым.

Источник — LB.ua