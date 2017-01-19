Санкции против России. Как они сработали

Отдельные залпы западных санкций таки пробили толстую кожу российского медведя. Мало того, последствия санкций становятся все более очевидными. И даже больше: появились признаки того, что сохранение существующих, а также введение новых санкций к России способны не только заставить Кремль пойти на переговоры (в частности, по украинскому вопросу – ради чего санкции собственно и вводились), но и вообще свалить этого самого «зверя». Определенные события в РФ, а также сигналы от высшего руководства РФ только лишний раз подтверждают это предположение на практике.
На экономическом форуме в Давосе Госсекретарь США Джон Керри поднял вопрос санкций против России и оценил их влияние очень высоко. «Посмотрите на экономические показатели России: рубль, инвестиции, демография и еще многое другое. Санкции эффективно работают. Мы работаем в тяжелых условиях, чтобы сохранять Европу единой вокруг санкций, и у нас получается — санкции не сняты«, — сказал он.
А за пару дней до этих слов Керри в Киеве находился его начальник, вице-президент США Джо Байден. Он также заявил, что санкции США, ЕС и стран «большой семерки» должны оставаться в силе пока Россия контролирует Крым. Мало того, Байден стал на сторону Украины по Донбассу: до выполнения условий безопасности Киев не будет делать никаких политических шагов (т.е никаких выборов в ближайшее время). «Никакие политические договоренности невозможны пока Россия продолжает насилие в Украине. Только после того как Россия и ее марионетки на востоке Украины выполнят свои обязательства и прекратят боевые действия, после того как они позволят Донбассу вернуться к мирной и безопасной жизни, Украина сможет выполнить свои политические обязательства«, — сказал вице-президент США.
Россиянине же, отвечая на вопрос об эффективности санкций, до недавних пор лишь улыбались и невозмутимо утверждали абсолютно обратное: комариные укусы русскому медведю, мол, не страшны. Поэтому никакого вредного эффекта России санкции тоже не принесли. Однако верить словам россиян – все равно, что безусловно доверять игроку в покер: там картежник постоянно обманывает, блефут, сохраняя невозмутимое лицо — чтобы не дать понять оппоненту об истинных раскладах. Точно также и в ситуации с санкциями.
На поверку оказывается, что отдельные залпы западных санкций таки пробили толстую кожу российского медведя. Мало того, последствия санкций становятся все более очевидными. И даже больше: появились признаки того, что сохранение существующих, а также введение новых санкций к России способны не только заставить Кремль смягчить позицию (в частности, по украинскому вопросу – ради чего санкции собственно и вводились), но и вообще свалить этого самого зверя. Определенные события в РФ, а также сигналы от высшего руководства РФ только лишний раз подтверждают это предположение на практике.
Европейский «от ворот – поворот»
Еще недавно казалось, что Запад вот-вот дрогнет и снимет санкции с России, введенные за войну Кремля против Украины. Однако конец 2016-начало 2017 для России в вопросе санкций разрешился не лучшим образом: Киев добился продления Европой санкций еще на полгода, несмотря на активное противодействие Москвы.
Правда, с началом 2017 Москва начала новый виток информкампании в надежде добиться отмены санкций через следующие полгода. Ставка здесь делается на раскрутку информации о вреде российских санкций, которые введены в ответ европейским, на бизнес стран ЕС.
Например, австрийский институт экономических исследований «WIFO» 5 января 2017 года опубликовал свои подсчеты, согласно которым убытки 27 государств ЕС (кроме Хорватии) составляют в размере 17,6 млрд евро и 400 тысяч рабочих мест.
Эта далекая от рeалий картина была сразу же использована РФ для информационного давления на Евросоюз. ЕС тут же отреагировал: Еврокомиссия заявила, что введенные Брюсселем экономические секторальные санкции в отношении России оказывают минимальное влияние на экономику самих европейских государств-членов ЕС. И что эти ограничения будут действовать и дальше, пока Россия не выполнит в полном объеме Минские соглашения.
Относительно конкретного влияния (санкций — ред) я могу сказать, что он является минимальным на экономики стран-членов ЕС — представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич
«Оценки являются всеохватывающими и базируются на официальных данных, полученных от стран-членов. Поэтому результаты являются объективными», — заявили в Еврокомисии.
Этим заявлением Евросоюз надолго сбил поднятую Россией пропагандистскую волну. Но вряд ли Кремль на этом остановится и в ближайшем будущем следует ожидать похожих «исследований» и в других странах Евросоюза.
Американский гарбуз
Не меньшие неприятности Кремлю доставляют и США. Как известно, под конец своего президентского срока Барак Обама антироссийские санкции, введенные в марте 2014 года в ответ на аннексию Крыма, продлил даже не на пол года, как ЕС, а сразу на год (до 6 марта 2018).
Действия и политика (РФ — ред), на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США — распоряжение Белого Дома
Кроме того, к «украинскому пакету» санкций скоро может добавиться и американский, связанный уже с вмешательством РФ во внутреннюю политику США, а именно в их президентские выборы.
Намерения ввести эти «всеобъемлющие» антироссийские санкции вызвали серьезную тревогу в Москве. Ведь в случае принятия данных ограничительных мер под прицелом оказывается весь российский энергетический сектор, в результате чего экономику ждет еще один удар.
Шутка ли: санкции могут запретить инвестиции и поставку оборудования в базовый для РФ нефтегазовый сектор, участие в приватизации российских государственных активов, а также продажу и приобретение российского суверенного долга.
Экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов рассказал, что до сих пор инвестиции в добычу нефти и газа в России, несмотря на неблагоприятный инвестклимат, рассматривались западными инвесторами как одни из самых прибыльных. Теперь же зарубежные компании не будут рисковать вкладывать свои капиталы, опасаясь попасть под расширенные санкции. В дальнейшем введение санкционных ограничений дает синергетический эффект, снижающий возможности развития российской нефтяного и газового сектора (в росте запасов, добыче, поддержании рентабельности отрасли и объемов бюджетных доходов от углеводородов).
И это при том, что уже сейчас, начиная с 2014 года, освоение углеводородных ресурсов на российском шельфе практически остановилось. А после 2020 года добыча российской нефти может вообще начать снижаться быстрыми темпами – до 10%.
Вводимый же запрет на покупку и продажу долговых обязательств России наносит серьезный удар по способности правительства РФ финансировать дефицит федерального бюджета и быстро растущий дефицит региональных и местных бюджетов. Государственные компании также лишаются возможностей привлекать заемный капитал для финансирования своих инвестиционных проектов и операционной деятельности. Более того, законопроект запрещает инвесторам участвовать в приватизации российских предприятий. Это означает, что этот источник покрытия дефицита бюджета (и бюджетов ряда регионов) также исчезает, считает экс-министр экономразвития РФ Андрей Нечаев.
И хотя формально закон касается только компаний США, опыт применения первой волны секторальных санкций показывает, что никакие банки и промышленные компании не желают ссориться с американцами ради сотрудничества с нынешней Россией.Теперь проводка даже собственных российских денег через счета иностранных фондов и компаний с целью имитации способности привлекать зарубежные капиталы, как это недавно было с приватизацией «Роснефти», станет невозможной.
Думаю, что теперь даже богатые арабские страны не станут рисковать дружбой с США ради неких коммерческих посылов российских властей — экс-премьер-министр РФ Михаил Касьянов
И какими бы сладкими не были слова представителей нового американского президента Дональда Трампа, перспективы ближайшей отмены санкций США выглядят малореалистичными. Так, накануне форума в Давосе советник Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи в интервью российскому государственному информагентству ТАСС заявил, что «санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей».
Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента — советник Трампа Энтони Скарамуччи
Во-первых, надежды на лояльность Кремлю администрации Трампа пока не проверены на практике. Во-вторых, санкции скорее всего будут проведены через Конгресс, чтобы у Трампа не было соблазна отменить санкции: то ли из-за наличия у Кремля компромата на этого американского президента, то ли из-за того, что Трамп ранее мог быть, как утверждают политики в той же Москве, завербован российскими спецслужбами. Или просто по его глупости.
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Да и тот же советник Трампа Скарамуччи по сути признается, что Вашингтон не лишит себя шанса использовать санкции для будущих торгов с Москвой: «Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ — да, конечно. Иначе бы их не использовали».
Когда в России закончатся деньги
Самые болезненные западные санкции — это конечно же ограничение доступа к внешним финансовым рынкам. Начиная с конца 2014 года, российская экономика находится в глубокой рецессии, в том числе благодаря санкциям, которые не позволяют России обеспечивать приток валюты в страну на довоенном уровне. Вместе с низкими ценами на нефть это приводит к падению экономики.
Еще один бывший российский министр, а сейчас лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов приводит следующую статистику о наличии денег у российского государства. По его данным в Резервном фонде на 1 января осталось всего 0,97 трлн рублей, власти потратили больше триллиона за месяц. В Фонде национального благосостояния (ФНБ) осталось 2,8 трлн рублей в ликвидной части (ссылка на заявление министра Силуанова). Дефицит бюджета по закону о бюджете на 2017 год равен 2,75 трлн рублей.
То есть если все идет так как идет, резервы к концу года — всё! — Владимир Милов
Подтверждение того, что деньги у РФ заканчиваются, пришло и от Всемирного банка – они заявили, что у России не хватает денег на выполнение общественного договора. Авторы документа отмечают, что последние 10 лет у россиян укреплялись ожидания от государства. Общество, в частности, рассчитывает, что власти обеспечат бесплатную медицину и образование, дешевые услуги ЖКХ. Однако эти ожидания, считает ВБ, больше нечем оправдывать.
И даже родной российский минэкономики России предсказал своей стране 20 лет стагнации. Так, согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития ведомства российская экономика в предстоящие 20 лет будет расти крайне медленно – в среднем на 2% в год. И этот вариант прогноза – «базовый плюс» (всего вариантов три) еще не самый худший.
Видимо, осознавая невозможность дальнейшего затягивания санкций ввиду последствий для России, власти страны снизили агрессивную риторику и даже начали подавать сигналы о готовности к переговорам.
Так, в минфине заявили, что Россия намерена поднять вопрос о восстановлении полномасштабной деятельности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в стране.
А первый вице-премьер Игорь Шувалов и вовсе заявил, что российские контрсанкции могут быть отменены 31 декабря – в случае потепления отношений с Западом.
Наверно, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне, министру сельского хозяйства, министру экономики скорее всего нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены — Игорь Шувалов
Пагубность санкционного режима ЕС для российской экономики отображается, в первую очередь, на регионах. От недостатка денег страдают даже самые богатые субъекты РФ – их как раз Москва стала «доить» еще больше. В результате появились не только тревожные сигналы, а недовольство стали выражать открыто.
Сначала сокращением перечислений из Москвы возмутилась (и не в первый раз) Чечня – но тут лично Путин распорядился решение пересмотреть.
Затем «восстал» Татарстан: его президент Рустам Минниханов выступил на заседании Государственного совета своей республики с острой критикой бюджетной политики центра. Интересно, что его выступление на Гайдаровском экономическом форуме в Москве было фактически поддержано всеми остальными губернаторами, которые участвовали в дискуссии.
Это, конечно, еще не восстание элит. Но это предсказуемый по 90-м годам поворот событий — журналист Виталий Портников
Он напоминает, что тогда вначале союзный, а затем и российский центры лишились привычной для Москвы функции распределения денег между регионами и вес региональных руководителей сразу же повысился. Именно тогда первый президент Российской Федерации Борис Ельцин сказал предшественнику Минниханова Минтимеру Шаймиеву свою знаменитую фразу «берите столько суверенитета, сколько сможете».
А раз нет денег – то целостность России под угрозой. И говорит об этом уже открыто даже давний соратник Путина, экс-министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
«Угроза суверенитету страны – если мы не станем технологической державой. Я готов сказать, что технологические вызовы для нашей страны — больше, чем геополитические барьеры», — сказал он.
Социальная нестабильность в регионах России, основанная на нехватке средств госбюджета и, как следствие, рост протестных настроений — будет постоянно возрастать. И даже сейчас просачиваются скупая информация о таких случаях как протесты дальнобойщиков, об оцеплении целых городов и блокировании протестантов – чтобы недопустить их выезд в Москву, митинги против роста тарифов ЖКХ в разных регионах. И даже об изъятии детей из семей должников, которые не заплатили за газ и электричество.
При чем заметим, о значительном сокращении выделяемых средств на войну (против Украины и в Сирии), а также на содержание репрессивного аппарата России речи не идет.
Власти России, кто бы они не отнекивались от роста социальной напряженности, на самом деле осознают опасный потенциал ситуации. Но бороться с нею собираются по своему, «по-чекистски». Например, Госдума РФ своим законопроектом приравняла автопробеги к митингам, а создание палаточных городков — к пикетированию. По всем приграничным регионам (особенно прилегающим к «неблагонадежным» странам) спецслужбы начали охоту на «иностранных агентов» и своих внутренних «экстремистов» — сажают их за элементарные клики/репосты в интернете.
Ну и венец «творения» — созданная начальником охраны Путина Росгвардия: мощная внутрення армия для борьбы с возможным недовольством собственного народа.
Таким образом, россияне уже расплачиваются за военную авантюру своего руководства против Украины. И заплатят еще большую цену — санкции против России должны действовать как минимум до тех пор, пока Кремль не восстановит территориальную целостность Украины, вернув Донбасс и Крым.
Источник — LB.ua