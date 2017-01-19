Ничего нового. Как Кремль превращал Финляндию в ЛДНР

Здесь собраны ее дневниковые записи военного периода. Не столько поражает историческая правда, она уже почти вся на виду, сколько исторические параллели.

В новогоднюю ночь шведская писательница Астрид Линдгрен, автор великолепных историй для детей, описанных в книжке «Малыш и Карлсон», сделала в своем дневнике вот такую взрослую запись: «Финны одержали свою самую большую до сих пор победу, передали по радио в 7 часов. Они уничтожили около 1000 русских и захватили массу оружия. Но сейчас, когда наступает Новый год, в будущее смотришь с содроганием…».

В новогоднюю ночь с 1939 на 1940 год в свое будущее 32-летняя Астрид смотрела с тревогой, так как в ее настоящем на планете разразилась большая война. Причем это был тот этап войны, когда Гитлер и Сталин плечом к плечу воевали против Европы. Каждый при поддержке друг дружки отвоевывал себе новую территорию.

Из дневника Астрид Линдгрен:

1 сентября 1939 года

О! Сегодня началась война. <…> Немцы бомбили утром многие польские города и вторглись в Польшу с разных сторон. Я до последнего пыталась не делать запасов, но сегодня купила немного какао, немного чая, немного мыла и кое-что еще.

Ужасная тревога охватила всех и вся. Радио целый день периодически передает новости. Призваны многие военнообязанные. Запрещена езда на легковых машинах. Боже, помоги нашей бедной планете, пораженной безумием!

17 сентября

Сегодня русские тоже вошли в Польшу «чтобы защитить интересы русскоязычного меньшинства». Польша уже так стоит на коленях, что они наверняка думают отправить парламентария в Германию.

3 октября

Россия — страна, которая извлекает самые большие выгоды из этой войны. Когда немцы раздавили Польшу, тогда только русские маршируют и получают свою часть добычи, и часть совсем не малую. Предполагается, что немцы этому не очень рады, но они должны делать хорошую мину при плохой игре. Россия предъявляет балтийским государствам одно требование за другим — и получает всё, что хочет.

7 декабря

Слушайте, время и мир! Финляндия сопротивляется России беспримерно. Но русские, ожесточившись, начали вчера применять газы. Ожесточенные бои ведутся на Карельском перешейке и вокруг Петсамо. Воздушных бомбардировок было из-за погоды немного. У русских очень плохое снаряжение, и в снежной пурге им приходится тяжко. Они несут большие потери, а весь мир восхищается финской обороной. Но гражданскому населению, бегущему на севере через шведскую границу, приходится туго. Но здесь, в Швеции, народ дико хочет помогать Финляндии. Одежда и деньги собираются во множестве и отправляются туда. Сама я залезла вчера на чердак и вытащила все, что могла, в том числе «кучерский тулуп» Стуре (Стуре Линдгрен, муж Астрид) и кошмарную кофту мамы (свекрови). Хотя, конечно, финнам и так очень досталось — и без маминой кофты.

В это время советские газеты писали, цитируя Иосифа Сталина: «Мы не ведем войны с Финляндией. Финского вопроса просто не существует». То есть вопрос конечно существует, но это их финское дело.

Москва до последнего не признавала, что ведет войну в Финляндии. Все что происходит там в Финляндии, это просто гражданская война. (Что-то слышится родное…)

А вот либретто той «гражданской» войны.

За три дня до захвата финского города Териоки, в Кремле Сталин встретился с неким господином Отто Вилле Куусиненом. С 1921 года этот финский коммунист работал в Москве в аппарате Коминтерна. Вот его Кремль откомандировал в приграничный город Териоки. Там он образовал Народное Правительство Финляндии. И от этого «народного» правительства сделал заявление:

«Народное Правительство Финляндии обращается к Правительству СССР с предложением заключить договор о взаимопомощи между Финляндией и Советским Союзом и осуществить вековую мечту финского народа: воссоединить народ Карелии с народом Финляндии, присоединив его к единому и независимому государству Суоми».

Куусинен приступил агитировать финнов, дабы те призвали Красную армию спасти страну от «хельсинской хунты» (авторская импровизация), от преступного Хельсинкского режима. (Как будет по-фински: «Сталин введи войска»?) Москва подписала с Куусиненом протокол о создании военной базы на территории Финляндии (в этом месте снова икнулось, тем кто помнит легендарные базы Севастополя в АРК и не менее легендарная база в Тартусе (Сирия)).

Москва признала Куусинена главой нового правительства Финляндии, дружественное к СССР и к Германии.

Но финны не оценили красоты игры, и оказали жесткое сопротивление этому союзу звезды и свастики.

Тогда 30 ноября 1939 года в воздух была поднята советская эскадрилья первого минно-торпедного авиационного полка. Формальным поводом для эскалации конфликта стал якобы обстрел финнами советской погранзаставы в деревне Майнила. С того дня и до сих пор, за последующие 75 лет не нашлось ни одного факта, который бы подтвердил что финны открыли огонь по советской заставе. Меня лично это не удивляет. Точно такую же причину Кремль выдумал для начала войны в Грузии в 2008 году.

Финны конечно как и грузины — горячие парни, но точно не идиоты, чтобы вдруг атаковать противника, чьи силы в сотни раз превышают военный потенциал страны. Впрочем вся трескотня «про финскую, грузинскую военщину», «киевскую хунту» и теперь вот «турецких бандеровцев», это же все для внутреннего потребления. Как говорил попугай Кеша: «Для крайних жителей севера».

Вот в этот день Астрид Линдгрен записала в своем дневнике:

«Боже, Боже! Почему ты оставил меня? Даже жить больше не хочется! Сегодня русские бомбили Гельсингфорс и другие финские города…».

С высоты 1,5 км советская эскадрилья стала сбрасывать на финскую столицу фугасные бомбы. Город горел. Сотни погибших. Фотографии разрушений в Хельсинки «украсили» газеты всего мира (разумеется, кроме советских).

В это же время нарком иностранных дел СССР, Вячеслав Молотов заявил в радиообращении к советским гражданам: советская авиация не бомбит финские города, а сбрасывает гуманитарную помощь страдающему от голода населению. Короче, — гумконвой!!!

После этой «братской» помощи финны стали называть советскую авиационную бомбу (ящик длиной 2,25 м и диаметром 0,9 м с 60 маленькими зажигательными бомбами) — «Хлебная корзина Молотова».

Из дневника Астрид Линдгрен:

«Только в Германии молчат. Но «брат по оси» — Италия — негодует на СССР больше всех. На днях 21 итальянский самолет приземлился в Бромме (стокгольмский аэропорт) с тем, чтобы проследовать дальше в Финляндию. Хотя про этого газетам писать нельзя. Англия и Америка тоже будет поставлять оружие в кредит. Америка намерена также списать Финляндии военные долги. Но Финляндия наверняка ждет, что мир пойдет ей на встречу и сделает что-то более позитивное…».

2 декабря 1939 года правительство фейковой Финляндской Демократической республики подписало договор о взаимопомощи и дружбе с Москвой.

Молотов немедленно обратился с обращением в Лигу Наций: «Советский Союз не находится в состоянии войны с Финляндией и не угрожает финскому народу. Советский Союз находится в мирных отношениях с Финляндской Демократической республикой, с правительством которой 2 декабря заключен договор о взаимопомощи и дружбе».

После этого Кремль уже не скрывал, что ведет на территории соседнего государства открытую войну. Скрывался другой факт, что надежным союзником в этой схватке у Москвы был Адольф Гитлер. Немцы помогли блокировать Ботнический залив, чтобы Запад не смог помочь финнам обороняться.

А самолеты с гуманитарным грузом из Италии, о котором писала в своем Дневнике Астрид Линдгрен нацисты, через свою территорию не пропустили. Более того, пообещали большие проблемы шведам, если те пропустят помощь финнам через свою территорию.

14 декабря за это и другие преступления в тандеме с фашизмом СССР был исключен из состава Лиги Наций.

(В апреле 1940, командир эскадрильи Николай Токарев за бомбардировку Хельсинки, был награжден звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина. («За образцовое выполнение боевых заданий» (там где нас нет)).

Когда скрывать факт вторжения уже не было ни возможности, ни необходимости газета Ленинградская правда написала:

«Мы идем в Финляндию не как завоеватели, а как друзья и освободители финского народа от гнета помещиков и капиталистов. Мы идем не против финского народа, а против правительства Каяндера-Эркно, угнетающего финский народ и спровоцировавшего войну с СССР. Мы уважаем свободу и независимость Финляндии, полученную финским народом в результате Октябрьской Революции и победы Советской Власти».

Уже в 1939 году появляется советско-патриотический хит Принимай нас Суоми красавица.

Вот одно четверостишие оттуда:

«…Много лжи в эти годы наверчено,

Чтоб запутать финляндский народ.

Раскрывай же теперь нам доверчиво

Половинки широких ворот!»

Не унималась и Ленинградская правда:

«Столкнулись армии двух миров. Красная Армия — самая миролюбивая, самая героическая, могучая, оснащенная передовой техникой, и армия продажного финляндского правительства, которую капиталисты заставляют бряцать оружием».

Цинизм старцев Кремля и обслуживающих его масс-медиа это тяжелое наследие, от которого тяжело отказаться в силу его эффективности.

21 декабря 1939 года в день шестидесятилетия Сталина из Берлина в Москву пришли поздравительные телеграммы. Адольф Гитлер и его министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп тепло поприветствовали именинника. Председатель исполкома Коминтерна Георгий Дмитриев в своем дневнике записал, что в тот день своего юбилея Сталин сказал пришедшим к нему гостям: «В Союзе стало тесновато. Финляндия и Бессарабия нам не помешают».

Уже по окончанию Второй мировой войны член Политбюро ЦК КПСС Андрей Жданов в беседе с членом югославского правительства, министр по делам Черногории Милованом Джиласом сказал:

— Мы сделали ошибку, что не оккупировали Финляндию. Все было бы уже кончено.

— Да, это была ошибка, — добавил Сталин, — мы слишком оглядывались на американцев, а они бы и пальцем не пошевелили.

— Да, Финляндия — это орешек — тяжело вздохнул Вячеслав Молотов, народный комиссар иностранных дел.

Разговор этот состоялся на даче Сталина, вскоре по окончанию Второй мировой войны. Кремлевские боссы сожалели, что не успели проглотить Финляндию.

В той схватке с финнами могущественная Красная армия потеряла 131 тысяч человек. Маленькая, но гордая финская армия — 29 тысяч. 10% территории страны, увы было потеряно. Зато остальная часть, 90% — сегодня одна из самых процветающих стран мира.

P.S. В год самых активных вооруженных интервенций советско-фашистских войск. Когда под треском немецких и советских гусениц расползалась Польша, Финляндия, Западная Украина, затем Прибалтика и т.д. в советский прокат вышел фильм «Трактористы«.

В киноленте звучит песня Марш советских танкистов. А в нем вот такие циничные строчки:

Чужой земли мы не хотим ни пяди,

Но и своей вершка не отдадим.

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