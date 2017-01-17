ФСБ, Следком и все-все. Или как российские спецслужбы «расследуют дела» по Украине

Соприкосновения с российским надзорно-репрессивным аппаратом и врагу не пожелаешь. Я – добропорядочный гражданин, чтущий законодательство и старающийся не влезать ни в какие передряги. Но порой случаются непредвиденные ситуации.

В конце октября 2016 года я приехал в Звенигород Московской области на очередной форум молодых писателей России и ближнего зарубежья. Пансионат российской академии наук, лесок с высоченными елями возле Москвы-реки, неспешные разговоры об изящной словесности – в общем, приятное времяпрепровождение за счёт принимающей стороны, оплачивающей проезд, проживание и питание гостей слёта.

Самое прекрасное в таких форумах это диалог культур. Я человек коммуникабельный – пригласил к себе в номер парочку татарских переводчиц приятной наружности. Девушки из Казани приволокли с собой бутылку коньяка «Арарат». Потом появилась парочка молдаван со своим вином. Ночь выдалась веселой и выпил я немало.

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На следующий день лишь в обед добрался до столовой и хорошенько подкрепился. Голова звенела, сердце стучало, ходить было тяжеловато – перепил, с кем не бывает. Возвращаюсь после трапезы в номер и замечаю двух фактурных мужчин, рассевшихся на диванчике напротив моей двери. Рост под метр девяносто, черные кожаные куртки, аккуратные короткие стрижки, суровый взгляд. На фоне сутулых верлибристов-доходяг с засаленными волосами эти двое смотрелись инопланетянами. Старший брюнет, молодой блондин.

— Вы Всеволод Непогодин? – обратился ко мне старший из них.

— Я.

— Проследуйте за нами, — сообщил старший и ткнул мне в лицо удостоверение ФСБ, где было написано «подполковник Ступин».

Я моментально остолбенел. Первая мысль в голове была о том, что в России девяносто девять процентов приговоров в судах – обвинительные. Я сначала стушевался, но потом спросил:

— Что случилось? Каков мой статус? Подозреваемый?

— Свидетель. Велено доставить в Следственный комитет, — ответил старший.

— Вещи брать с собой? – уточнил я.

— Не надо.

— Я тогда переоденусь – подождите минуточку.

В номере я быстро сменил спортивки на джинсы и захватил с собой планшет.

— Ознакомьтесь, — сказал брюнет и протянул мне бумагу.

Я прочитал и увидел, что действительно СК РФ хочет меня допросить по делу о случившемся 02 мая 2014 года.

— Может лучше завтра с утра? Я плохо себя чувствую и неудобно будет возвращаться.

— Лучше сегодня, — ответил брюнет.

В 13:40 по московскому времени мы вышли из здания пансионата. До МКАД ехать 40 километров. Автомобиль у фсбшников с виду ничем не примечателен. «Ваз -2111», универсал, тонированные стекла, без номеров. Блондин сел за руль, я рядом с ним на переднее сидение, брюнет разместился сзади. Блондин по навигатору построил маршрут, и мы тронулись.

— А зачем за безобидным писателем, тем более всего лишь подозреваемым, присылать целого подполковника ФСБ? В Украине этим милиция занимается, но никак не государственная служба безопасности, — сказал я.

— Поставили утром на совещании задачу – выполняем. Мы люди служивые, — ответил старший.

Если бы не моя наблюдательность, то поворот на Москву мы бы проехали. Даже с навигатором блондин ориентировался плохо. А вот от его управления автомобилем я обалдел. Фсбшный «Ваз» был с турбированным двигателем и по Новорижскому шоссе ехал 160 километров в час. После того, как на жигулевском корыте обогнали «Maybach», душа ушла в пятки. Блондин вел экстремально и виртуозно одновременно. Видно в академии ФСБ вождению уделяется много внимания.

А вот с ориентированием на местности опять вышла беда – со МКАДа заехали в какие-то складские дебри и потеряли из-за этого минут сорок. Были пробки и впереди нас случайно оказалась черная «Toyota» с включенными мигалками и номерами серии С..КР.

— О, так может тебя сразу Следственному комитету сдадим? Как раз по адресу и на люстрах быстрее довезут, чем мы, — сказал старший.

Серия номеров «С..КР» принадлежит Следственному комитету, а «люстрами» на жаргоне называют включенные мигалки. Блондин ехал, наплевав на все ПДД. Гибддшник однажды махнул жезлом, но сразу же его опустил.

— Сообразил кого останавливать собрался. Менты все туго соображают, — прокомментировал брюнет.

О том, что милиция и фсбшники недолюбливают друг друга, я знал и без них.

— Мы вас на Аргуновской искали, — сказал блондин.

— Но это же смешно – я там в гостинице бывал, когда звали на эфиры в «Останкино».

В 16-00 мы были на входе в СК РФ в Техническом переулке. Я сдал паспорт в службу пропусков, ответил на вопросы анкеты. На проходную вышел мужичок в прокурорской форме и забрал меня. Путь из Звенигорода в район Бауманской занял два часа двадцать минут. Еще сорок минут я просто сидел в помещении для следственных действий. Высоченные пятиметровые потолки, настенная линейка для измерения роста, холодные батареи.

— Что вам от меня нужно? – спросил я.

Следователь был небольшого роста, небрит, толстоват и напоминал больше бомжа-пьянчужку, чем государственного служащего.

— Хотим вас допросить по делу о 02 мая.

— А заранее поставить в известность нельзя было? У меня уже третий год один и тот же российский номер телефона, тем более у вас ведь абоненты указывают данные при регистрации.

— Так вот вышло.

— Все, что знал о 02 мая, я давно уже описал в своих статьях. Вы их читали?

— Нет.

— Вы хоть знаете кто я?

— Нет.

— Прекрасно! – саркастически произнес я.

— У вас есть какие-то фотографии, сделанные 02 мая?

— Они все давно выложены на моей странице в фэйсбуке. Вы ее смотрели?

— Нет.

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А дальше начался кафкианский абсурд. Во-первых, оказалось, что в кабинете для следственных действий нет интернета. Следователь полчаса искал свой шнур от телефона, чтобы подключить ноутбук ко всемирной паутине через мобильный. Во-вторых, у него не было даже левой странички в фэйсбуке для работы. Аккаунт он создавал прямо при мне. Пришлось научить его пользоваться хроникой и скачивать снимки. В-третьих, пришлось мне достать из интернета свои репортажи, датированные 02 мая, потому что следователь был совершенно неподготовлен. Он читал мои статьи, задавал вопросы и по моим ответам писал протокол допроса. Каша у него в голове фантастическая, это просто не поддается описанию.

— Вы хоть раз в жизни были в Одессе? – корректно поинтересовался я.

— Нет.

— Так как вы можете расследовать дело о 02 мая, ни разу не гуляв по Греческой и Куликову полю?!

— Изучаем по видеоматериалам. Мы должны расследовать это дело и выявить виновных.

— А как вы собираетесь наказывать виновных если их выявите?! Никто из них в России не находится, это и ежу понятно.

Ответа на этот вопрос я не услышал.

— Может СК РФ еще и дело об убийстве семьи Романовых расследует? – спросил я.

— А как же! Мы выясним, кто стрелял в Николая Второго! Десятки специалистов заняты этим важным делом!

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Я хотел было спросить: «Может вы еще спустя век накажете убийц царя? Выкопаете из могил и отправите их останки отбывать срок в тюрьмах?», но понял, что разговор с российской бюрократией бесполезен. Естественно я был недоволен подобным бесцеремонным обращением с собой, был немногословен и старался как можно быстрее закончить допрос. Меня пару раз по просьбе отпускали в уборную, но под присмотром. Ни воды ни чая ни съестного не предложили. В коридорах и туалете разруха, состояние бесконечного ремонта. Осколки плитки на полу, серые стены.

Пять часов я проторчал в СК РФ. Протокол на 8 листах А4 наконец был готов. Следователь написал феерическую чушь, мало коррелировавшую с действительностью. Что-то вроде «Шаланды полные Капитана Какао на Греческую Боцман привозил и все бандеровцы вставали, когда в дом профсоюзов он входил». Я прочел эту пургу, изобиловавшую грамматическими и смысловыми ошибками,понял, что ни в чем не обвиняюсь и поскорее подписал, вместе с ксерокопиями моих данных. Но выяснилось, что в кабинете не работает принтер. Следователь полчаса искал полный картридж, чтобы распечатать протокол допроса.

— Пожалуй, надо будет вас еще разок вызвать для уточнений, — сказал следователь.

— Не стоит! Я больше ничего не знаю! Пользы от меня ноль! А многих вы по этому делу уже допросили?

— Многих.

В 21-00 я вышел из здания СК РФ. Голодный, злой, уставший. Алкогольная ночь давала о себе знать. Я пулей добежал до «Бауманской», доехал до «Кунцевской» и еле успел сесть в последний автобус до Звенигорода. Находясь в СК РФ я не понимал свой статус – свидетель или подозреваемый, и это самое ужасное.

Дистанционное расследование украинских событий это запредельный маразм. Неорганизованность в ФСБ и СК РФ страшная. Люди получают нехилые зарплаты и занимаются галиматьёй. Если они так по-скотски обращаются со свидетелями, то можно только представить, как относятся к подозреваемым и осужденным. Им сначала следует устранить бардак внутри своей организации, а уже потом лезть в дела чужого государства. Толку от таких допросов ноль. В ответ на наглое вторжение в личное пространство никто не будет говорить интересные вещи.

От российской правоохранительной системы лучше держаться подальше. Да и допрашивать спустя два с половиной года после случившегося это бред. С тех пор много воды утекло и огромное количество деталей выветрилось из памяти. Такими темпами они соберут все материалы по делу 02 мая не раньше 2063 года…

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.