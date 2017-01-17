«Гуляй Поле»

Боевики ИГИЛ потеряли свои паспорта. Российские

17.01.2017

Боевики ИГИЛ потеряли свои паспорта. Российские

 

Иракские военные, в конце прошлой недели занявшие здание университета в удерживаемом боевиками ИГИЛ городе Мосуле, показали обнаруженные в здании учебного заведения десятки паспортов наемников, среди которых больше всего оказалось российских.

Во время осмотра территории освобожденного университета иракские силовики наткнулись на документы боевиков «Исламского государства», прибывших воевать на стороне террористов из других стран. Всего было обнаружено более двух десятков внутренних и загранпаспортов, в том числе и российских, сообщает «Диалог.UA«.

Из продемонстрированных на камеру документов видно, что в рядах боевиков ИГИЛ воевали не только выходцы из Северного Кавказа, но центральной части России. Иракские военнослужащие утверждают, что обнаруженные документы являются «трофейными» и не принадлежат студентам, учившимся в университете до прихода в город исламистов.

Напомним, иракская армия начала операцию по освобождению Мосула в середине октября 2015 года и на сегодняшний день уже находится на подступах к удерживаемому боевиками ИГИЛ городу. Поддержку Багдаду в наступлении оказывают силы возглавляемой США коалиции.

24today.net

Теги: ,

Предыдущая публикация Гибридная война в Украине. Откровения соучастника
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение
Изображение-шифр
*

«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2017 Все права защищены

 