Боевики ИГИЛ потеряли свои паспорта. Российские

Иракские военные, в конце прошлой недели занявшие здание университета в удерживаемом боевиками ИГИЛ городе Мосуле, показали обнаруженные в здании учебного заведения десятки паспортов наемников, среди которых больше всего оказалось российских.

Во время осмотра территории освобожденного университета иракские силовики наткнулись на документы боевиков «Исламского государства», прибывших воевать на стороне террористов из других стран. Всего было обнаружено более двух десятков внутренних и загранпаспортов, в том числе и российских, сообщает «Диалог.UA«.

Из продемонстрированных на камеру документов видно, что в рядах боевиков ИГИЛ воевали не только выходцы из Северного Кавказа, но центральной части России. Иракские военнослужащие утверждают, что обнаруженные документы являются «трофейными» и не принадлежат студентам, учившимся в университете до прихода в город исламистов.

Напомним, иракская армия начала операцию по освобождению Мосула в середине октября 2015 года и на сегодняшний день уже находится на подступах к удерживаемому боевиками ИГИЛ городу. Поддержку Багдаду в наступлении оказывают силы возглавляемой США коалиции.

24today.net