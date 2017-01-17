Гайдаровский форум — это сборище жопных клоунов, лоббирующих интересы 1% населения России

17.01.2017
18:45
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В Новосибирске пройдет акция протеста против повышения тарифов на ЖКХ
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Россияне, которые едут в Украину, чтобы спрятаться от собственного режима, нередко попадают в одну и ту же ловушку. Они по инерции продолжают думать, что они дома. И что им нужно этот самый дом…
«Разучили два-три жеста… С акцентом все было просто о’кей! В этом деле он мастер! Сказал ему, чтобы не заставлял зрителя напрягаться, пытаясь узнать, кого пародирует!» После выхода на телевидении пародии на Рамзана Кадырова он дал интервью, в…
«Гуляй Поле»
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