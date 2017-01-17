«Гуляй Поле»

Гайдаровский форум — это сборище жопных клоунов, лоббирующих интересы 1% населения России

17.01.2017

Теги:

Предыдущая публикация Боевики ИГИЛ потеряли свои паспорта. Российские
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение
Изображение-шифр
*

«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2017 Все права защищены

 