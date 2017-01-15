«Гуляй Поле»

Гаагский трибунал шокирован зверствами россиян на Донбассе

15.01.2017

Гаагский трибунал шокирован зверствами россиян на Донбассе

В Гаагском трибунале были шокированы количеством доказательств агрессии России против Украины, которые предоставил Киев.

Заместитель Генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о вынесении обвинительного приговора 31 российскому военнослужащему за развязывание вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Осуждено 57 человек, из них 31 — военнослужащий РФ», — сообщил Матиос.

По его словам, в Гаагском трибунале были шокированы количеством доказательств, предоставленных украинской стороной.

Также уже переданы обвинительные акты против еще 27 человек, которые причастных к разжиганию войны на Донбассе.

Кроме того, Матиос добавил, что все доказательства военных преступлений Кремля продолжают тщательно фиксировать и передавать в Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды).

Ukrmir

 

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