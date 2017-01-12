Крым. Депортация 2.0

Нововведение оккупантов взбудоражило крымчан.

Оккупанты решили предоставлять компенсации безработным жителям Севастополя, которые переезжают с целью трудоустройства в РФ, при этом деньги хотят давать не только самим работникам, но и членам их семей.

Об этом сообщает местное издание ForPost.

«Начиная с 2016 года для горожан, которые ищут работу, введена новая услуга: тем, кто нашёл подходящую для себя работу в других субъектах РФ, центр занятости компенсирует переезд», – заявила «директор» «Центра занятости населения Севастополя» Светлана Рендак.

Отмечается, что на компенсацию могут рассчитывать и те, кто выезжает на временный заработок, и те, кто переселяется навсегда – в этом случае компенсируются затраты на переезд членов семьи и багажа. Также есть возможность оплаты временного проживания.

Данная новость вызвала неоднозначную реакцию у пользователей сайта, многие из которых восприняли нововведение оккупационных «властей» как депортацию.

Обозреватель