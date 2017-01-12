Арифметика про Резервный фонд и ФНБ, чтобы вы понимали…

— В Резервном фонде на 1 января осталось всего 0,97 трлн рублей, потратили больше триллиона за месяц. Непонятно зачем была вся эта возня с «приватизацией» Роснефти и якобы поступлением каких-то непонятных денег от якобы иностранных инвесторов.

— В ФНБ осталось 2,8 трлн рублей в ликвидной части (с) Силуанов.

— Дефицит бюджета по закону о бюджете на этот год = 2,75 трлн рублей

То есть если все идет так как идет, резервы к концу года — всё.

Все кто вам говорит что это якобы «не имеет значения, потому что правительство продает валюту Центробанку, сохраняя неизменным объем ЗВР», лукавят или не понимают суть дела, потому что для финансирования бюджетного дефицита ЗВР бесполезны. По исчерпании резервов бюджетный дефицит может финансироваться только заимствованиями (и в этом плане снятие финансовых санкций с России приобретает решающую роль) либо кредитом Центробанка правительству, называемым в простонародии «эмиссией». Ну или придется сокращать бюджетные расходы.

Для справки — даже при сегодняшних замороженных бюджетных расходах:

— Снижение реальных пенсий за 11 месяцев 2016 = минус 3,5%

— Индексация зарплат в образовании и здравоохранении за 11 месяцев 2016 = 4,2% и 6% соответственно (Росстат)

При сокращении бюджетных расходов сами понимаете что будет.