7 негодяев? во главе с Путиным

Немецкое издание поставило Путина во главе списка «7 негодяев, которые могут испортить 2017 год».

Перечень составило немецкое издание Bild. Президент РФ опередил даже лидера террористов ИГИЛ и северокорейского диктатора. Лидирующую позицию в рейтинге негодяев Путин заслужил своим участием в военных конфликтах в Украине и Сирии.

Кроме того, издание отметило, что Путин угрожает всему миру тем, что владеет крупнейшими на планете запасами ядерного оружия. Не обошли вниманием немецкие журналисты и факты атак, которые осуществляют российские хакеры под контролем Кремля. На вторую строчку рейтинга Bild поставил турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Немцы считают, что он несет опасность, создавая пропасть между Турцией и ЕС. Также его обвинили в узурпации власти и желании вернуть смертную казнь в стране. Не понравилось немцам и то, что Эрдоган назвал Германию пристанищем террористов.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын стал третьим «главным негодяем». Почетное бронзовое место он заслужил постоянными угрозами применить ядерное оружие.

На четвертой строчке рейтинга «возвышается» филиппинский лидер Родриго Дутерте. Он признался, что лично участвовал в убийствах и угрожал представителям СМИ.

Лидер французских националистов Марин Ле Пен, которая не так давно признала Крым российской территорией, оказалась на пятом месте. Немецкое издание назвало ее «смертельной угрозой для Европейского Союза». К тому же кандидат на пост президента Франции мечтает вернуть в страну смертную казнь.

Президент Сирии Башар Асад, который виновен в уничтожении мирного населения ради своей власти, удостоился шестого места. Завершает рейтинг главных негодяев лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра Аль-Багдади.

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