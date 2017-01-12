Спасти мир от России

Когда-то ваш покорный слуга работал в международном отделе одной из киевских газет. И в рамках сбора материалов к материалу о ядерной программе Ирана позвонил в Москву главе тамошнего Института Ближнего Востока Евгению Сатановскому. Те, у кого хватает внутренней целостности смотреть современное российское телевидение, должны помнить этого экстравагантного господина. Так вот, Сатановский, обличая иранскую аятолльщину, обронил замечательную по сути фразу:

Россия не нужна. Заголовок смягчён. Текст будет о том, почему всерьёз стремиться к ликвидации нынешней России – важная задача каждого. Ваша тоже.

— Иран настроен вполне эсхатологично.

В смысле, что в руководстве Ирана сидят дядьки, достаточно сумасшедшие для того, чтобы не только принять участие в Армагеддоне, но и помочь с его подготовкой. Вот какие злые дядьки сидят в руководстве Ирана. Следовательно, остановить Иран от получения ядерного оружия – важная задача всех нас, как бы проводил красной линией Сатановский. Потому что как только оно у них появится – бум. Бага бум. Они же, знаете ли, фанатичные шиитские отморозки.

Прошло примерно восемь лет. Сейчас Сатановский не вылазит из эфиров российских телеканалов, где комментирует совсем далёкие от Ближнего Востока вещи и процессы. И комментирует именно так, как принято на российском телевидении.

Помогает настраивать сограждан на вполне эсхатологичное мышление.

Впрочем, это я кокетничаю. Не настраивает, а поддерживает вполне себе существующую настройку.

А Медвежонок всем раздаст

Мир знал много стран, опасных для себя и окружающих, где непомерные амбиции правителей хорошо ложились на всенародную шизу.

Нацистская Германия убедила сама себя, что геноцид ради расширения жизненного пространства арийской расы – это ок.

СССР вполне целенаправленно раздувал мировой пожар, о чём и пел весёлые песенки. Правда, запала надолго не хватило.

ИГИЛ увлеченно строит халифат.

У России особый путь. Поэтому она – особая проблема. Всё дело в том, что двадцать лет веймарского синдрома окончательно выкристаллизировали национальную идею, больше подходящую клану в World of Tanks, чем крупнейшему государству на планете.

Да, вы угадали. «Всех нагнуть». Именно в такой формулировке.

Это уже не коммунизм к 1980 году, не «догнать и перегнать Америку», не православие, самодержавие, народность. Это тщательно выпаренная и максимально упрощённая квинтэссенция всего предыдущего. Чистая, незамутненная ксенофобия. Вот это вот чисто анекдотическое про медвежонка: «А я, а я… а я вам всем по морде дам!».

То есть эта идея и раньше витала. Но скорее в качестве привкуса, аромата. Другие лозунги скрывали её, как благозвучные оправдания. От православия, дающего +100 к духовности, через литературу, дающую +100 к культуре, до освоения космоса, дающего +100 к прогрессорству. Ключевым было не просто «мы дали человечеству», а «мы дали человечеству отсосать». У нас православие, а вы нехристи. У нас культура, а вы чурки черножопые. Мы в космос летали, а вы обезьяны, вчера с дерева слезли.

Думаете, вру? Ок, другой пример.

Деды подыхали

Про культ мёртвых в виде культа Победы многие уже писали. Не буду повторяться. Просто вспомню один диалог.

Как-то раз на форуме, посвящённому Второй мировой, один российский персонаж бросил фразу:

— Жаль, что пиндосы всё-таки открыли второй фронт. Так бы вся слава нам досталась. А теперь много швали примазалось.

Тут у вашего покорного челюсть немного упала. Специально проверил профиль: не подросток, дядька за сорок, явно грамотный. Как бы подойти к такому феномену?

— Эээ, – говорю, – сударь, вы того, сами посудите: сколько жизней это всё сэкономило? Ну ладно вам моего деда не жалко, которого американцы из лагеря в Западной Германии выдернули вместе с десятками тысяч советских военнопленных. Но вы хоть тех своих дедушек пожалейте, что с другой стороны на Берлин шли. Ведь если бы немцам не пришлось организовывать оборону и с той стороны, если бы бомбёжки не разрушали их промышленность…

— Да мы бы всё равно победили! – говорит мне.

— Ну, допустим. Но сколько бы миллионов пришлось дописать к погибшим красноармейцам!

— Ну да. Но Победа была бы целиком наша!

Вот тут у меня в голове всё просело настолько, что я даже материться не стал. Особенно когда увидел, как горячо общественность его поддерживает.

Симптом. Сложно понять, но нужно запомнить. Вроде как бы деды – священный объект, сакрализированные предки. Скажи что-то в их сторону хотя бы примерно неуважительное – заплюёт весь монитор и всю стену за ним. Но когда речь заходит о том, чтобы положить ещё миллиончик-другой человек просто ради того, чтобы американцы не имели возможности снять фильм о рядовом Райане и примазаться к славе вековой – так это пожалуйста.

Как так вышло

Как всегда, медиа, работая по темникам, успешно выкристаллизировали в народе определённую черту. А именно: вечно уязвленное национальное самолюбие.

Бабченко вот пишет, что это инфантилизм. В общем, да. Инфантофатализм. Когда «всем раздам» из дурного метода становится дурной целью и единственным устремлением. Не нужно дорог, не нужно денег, не нужно образования, не нужно прогресса и не нужно особой духовности.

То есть духовность, конечно, нужна, но только тогда, когда больше нечем крыть. Это такой универсальный приём, любимый и в исламском мире: если ты во всём хуже, по крайней мере, всегда можешь сослаться на облико морале. Сначала посылаем на Евровидение девочек, наряженных, как шлюхи, и ведущий заливается: «их критикуют за то, что они слишком мало отходят от микрофонов, но посмотрите по их танцу, ЧТО символизируют эти микрофоны». Девочки пролетают. Величия не получилось, опыт был учтён. Через несколько лет на Евровидение пошлём светлых воздушных близняшек. Когда и они пролетят, по крайней мере, можно будет сказать, что «мы были слишком святыми для этого борделя».

Видите? Опять не цель, а лишь метод. Способ заявить, что так или иначе, но мы всех нагнули, они просто признаться не хотят.

Чем больше позиций холодильник отвоёвывает у телевизора, тем сильнее это желание всем раздать. Чем очевиднее для Медвежонка, что у других зверушек больше предметов для хвастовства, тем сильнее желание набить им морды. Чем глубже и очевиднее опускается Россия, тем сильнее это желание наконец-то показать им всем, отомстить им всем за все унижения. Чтобы знали, чтобы боялись, чтобы не смели быть лучше, твари буржуйские.

А вот теперь мы возвращаемся к эсхатологии.

Теория и практика

Нам повезло с российским великим кормчим.

Нет, правда.

Нам повезло, что у руля РФ встал человек, который, хоть и раскачивает все эти настроения (которые неизбежно бы раскачались и без него), но ещё недостаточно распрощался с реальностью для того, чтобы понимать, что это всё понарошку. Что «обязательно бахнем, весь мир в труху» – это хорошая мечта… «Но потом». В смысле – не сейчас. В смысле – приятно иметь возможность, но нельзя её задействовать. У него ещё дочка в Голландии.

Представим себе на минуточку, что было бы, если бы у руля в России стал истинно народный лидер.

Человек, который не подыгрывает общественным настроениям, а выражает их.

Человек, для которого несколько миллионов погибших – незначительная плата за нераздельную Победу, для которого Величие России – действительно цель, а не средство невротизации и сплочения электората.

Представили?

Согласитесь, аятоллы уже не кажутся такими уж опасными стариканами?

Сформулируем проблему одной фразой. Если в России действительно придёт к власти народный лидер – неизбежен ядерный конфликт. Именно неизбежен.

С тем, кто использует ядерный шантаж ради поставок гуманитарной помощи, можно говорить. С религиозным фанатиком можно говорить (нужно просто немного образования и знания психологии). С беспощадным дельцом можно говорить и торговаться. Даже откровенному грабителю можно показать, что, напав, он потеряет больше, чем не напав.

Это решительно невозможно сделать с человеком, для которого «крымнаш» искренне дороже последующего «намкрыша», для которого процесс настолько важен, что результат теряется в инфантильном «да ладно». Как забитый вологодский крестьянин, едущий на Донбасс за впечатлениями и не задумывающийся о возможности вернуться в рефрижераторе, он не задумывается о том, что будет после. Для него нет никакого «после». Ему важно коротко и ярко утвердить своё первенство на деревне. Простите, на глобусе. Не считаясь даже с собственной жизнью, не говоря уже о чужих.

Проблема в том, что пока у России ещё остался ядерный потенциал, сколь бы крепко он не проржавел, в его силах организовать отсутствие «после» и всем окружающим. В рамках короткого (сколько там того подлетного времени?) утверждения Величия.

А что, бля, если да?

Вам кажется, что всё это – фантастические умоизмышления?

А теперь мысленно вернитесь в прошлое года так на три назад и перескажите себе тогдашнему последние новости. Как вы думаете, не будет ли в его взгляде на вас сквозить вот тот же самый скепсис, который сквозит в вашем при чтении этих строк?

Увы.

Какие могут быть действия по этому поводу? Возможны три варианта:

— либо приложить все усилия к тому, чтобы сумасшедший с ядерной кнопкой выздоровел,

— либо приложить все усилия к тому, чтобы сумасшедший с ядерной кнопкой её лишился,

— либо приложить все усилия к тому, чтобы сумасшедший с ядерной кнопкой помер или потерял все части тела, которыми можно на неё нажать.

Первые два варианта полезны даже для самого сумасшедшего. Последний – для него нет, для остальных да. Но это если рассматривать Россию как самоцельный объект. А если рассматривать её как государство, населенное теми самыми миллионами, которые с радостью пожертвуют друг другом ради возможности чем-нибудь гордиться – кто знает. Возможно, пропажа России как объединяющего субъекта пойдёт им на пользу. Как думаете?

В любом случае призываю только к одному: давайте как-то понимать, что происходит. Безусловно, ни один из нас не в силах нажать кнопку «выключить Россию». Оставим такие мечты фантазёрам с той стороны.

Речь исключительно о целеполагании. О том, что должно рассматриваться нами как естественный ход истории. О том, почему нам не стоит слишком отвлекаться на мысли о том, как бы наладить диалог, выстроить мост и продолжить продавать друг другу нефть и гречку. С такой Россией это просто неосмысленно, и дело совсем не в Путине. Путин – хороший царь. Вы ещё о следующем не думали.

Да, я призываю вас стать немножко россофобами. Не относительно русских как этноса (тогда сказал бы «русофобы»), но относительно России как наднационального государства. И рассказываю, почему это – самое логичное, что мы сейчас сможем сделать.

А верить или нет – это вы взрослые, вы сами решите.

Важное заключение

Думаю, предыдущим текстом многие – как россияне, так и сочувствующие – справедливо возмущены.

Ведь как так? Ведь в России ещё остались Макаревичи и Дадины. Ведь в России ещё остались диссиденты и оппозиционеры. И всем им Россия дорога! И все они лелеют мечту сделать из неё честное, красивое, процветающее – да, блин, просто взрослое государство!

А вы тут со своим «разрушить Карфаген».

Призываю всех этих людей учесть одну очень-очень важную разницу в точках зрения.

Дано: вероятность превращения России в что-то приличное, взрослое, демократическое, невеймарское, неимпериалистическое, неагрессивное, не склонное к упоительному самообману, не очень велика. Доказано полутысячей годков истории, ещё с Московского княжества. Но она есть. Есть определённая вероятность.

Любой настоящий гражданин, а не просто обитатель России должен верить в эту вероятность, сколь бы мала она не была. И прикладывать все свои силы к тому, чтобы именно этот шанс был реализован. Это его долг перед своей страной и своими потомками. Иначе останется либо эмигрировать, либо завернуться в одеяльце и ползти на кладбище.

Но.

Любой настоящий гражданин другого (а особенно сопредельного) государства не имеет права в это верить. Уже потому, что вероятность меньше половины. Поверить в то, что сосед изменится и станет дружелюбен, для него было бы предательством собственных детей. Потому что научит их протягивать руку тому, кто, вполне вероятно, всадит в неё крюк. Пока Россия не изменится, а изменение не станет очевидно необратимым, любой патриот сопредельного государства обязан поддерживать в себе и окружающих готовность всегда быть готовым от неё отбиваться, а по возможности – устранить угрозу как таковую. Это его долг перед страной и своими потомками.

И здесь обеим сторонам нужно просто уметь взглянуть на ситуацию чужими глазами и понять.

ВИКТОР ТРЕГУБОВ, Петр и Мазепа