Украинский психиатр, психотерапевт и психоаналитик, заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии Львовского медицинского государственного университета, президент Украинского союза психотерапевтов Александр Фильц в эксклюзивном интервью изданию «ГОРДОН» рассказал о том, для чего России нужен украинский генофонд, чего можно ожидать от Путина и почему важно уметь отделять факты от комментариев.

– Нужно оценивать события с точки зрения истории, которая знала множество войн, длившихся иногда месяцами, а случалось, что и десятками лет, но все заканчивались миром. Сегодня темп геополитических событий нарастает стремительно, и ситуация может разрешиться быстро. Россия распадется в 2017 году.

– Надо же! Вы профессор не только психиатрии, но и футурологии?

– Я для себя интуитивно наметил эту дату. Я так чувствую.

– Вот если бы интуиция не изменяла еще и Путину, который, как считают многие, тянет за собой в пропасть собственную страну. Если у него сработает инстинкт самосохранения, то Россия затормозит хотя бы на краю, а Украина, наконец, сможет вздохнуть свободно и строить новую жизнь, вкладывая миллиарды в экономику, а не в войну. Но сегодня всерьез обсуждается вопрос вменяемости российского «рулевого»… Вы находите его патологической личностью?

– Если честно, то, к сожалению, – нет.

– Почему – к сожалению?

– Потому что это упростило бы понимание ситуации. Домыслы о его невменяемости не позволят нам правильно просчитывать его дальнейшие шаги. Путин действует так же, как и другие диктаторы – Калигула, Гитлер, Сталин, и поступает осознанно. Хотя в профессиональной этике психологов и психиатров есть основополагающий пункт: не оценивать личность вне прямого контакта с ней.

России важно сохранить Украину для генофонда. С демографической ситуацией там не все в порядке. А в Украине живут славяне, хорошо образованные, генетически правильные. Эту цель тоже отбрасывать нельзя

– Чего можно ожидать от такого человека?

– Как это ни парадоксально, все, чего стоит от него ожидать, можно услышать от него самого. Мне кажется, он вполне откровенен. Достаточно внимательно послушать его выступления, его высказывания, официальные и полуофициальные. Ему нужно достичь конкретных, прагматичных целей – максимально отвести от страны угрозу, исходящую, как он считает, от Запада и от НАТО. Если бы Россия ввязалась в открытую конфронтацию с Западом, это дорого бы ей обошлось…

– А так, исподтишка, будто бы и не воюет – мол, попробуйте, докажите, что российские войска пересекали границу с Украиной…

– Думаю, что, с точки зрения Путина, России важно сохранить Украину для себя еще и ради генофонда. С демографической ситуацией там не все в порядке. А в Украине живут славяне, хорошо образованные, генетически правильные. Эту его цель тоже отбрасывать нельзя.

– Любопытно. И жутковато. Вы считаете, Путина интересует генофонд жителей именно восточной Украины?

– Думаю, речь идет не только о востоке Украины. Если послушать Жириновского, которого, по сути, нужно воспринимать как гротескного спичрайтера Путина, то Россия рассчитывает на всю Украину, кроме западных территорий…

– …которые в очередном приступе антиукраинской злобы Жириновский великодушно «подарил» Польше, Чехии и Венгрии…

– Давайте вернемся к началу нашего разговора: еще раз подчеркну, что, анализируя высказывания и поступки Путина, нужно абстрагироваться от эмоций и расценивать их рационально, придавая значение всему. Очень важно правильно оценить человека, с которым мы в конфронтации. Какими бы не логичными и противоречивыми ни казались его действия, он четко выстраивает свою стратегию, которая соответствует федеральности государства. Сообщество в целом принимает его действия, поддерживает своего президента. Поэтому назвать его поступки неадекватными нельзя. Допускаю даже и то, что внешняя сторона его поведения – это также часть пропаганды, которая служит некой ловушкой: дескать, мы нарочно даем такую картинку, для того чтобы вы считали нас полусумасшедшими. Пока вы будете так думать, мы будем делать свое дело.

Путин не смог предвидеть, что сопротивление со стороны Украины будет настолько собранным

– Отвлекающий маневр?

– Да. Министерство обороны Канады заявляет, что три российских самолета на низкой высоте облетели прибывший на учения в Черном море канадский фрегат, расценивая это как провокацию, а Россия отвечает: «Мы не летали». В Донецкой области задержаны костромские десантники, Россия говорит: «Они случайно пересекли границу и заблудились». Ответы абсурдные, а дело делается.

– Вы как знаток психологии наверняка легко отличаете ложь от правды. Она как-то проявляется в мимике, в интонациях Путина?

– Ну а кто из политиков не врет? Даже как-то неловко об этом говорить. Меркель, Обама, Олланд, министры, заседающие в ЕС, – не врут? Никто из политиков не говорит только правду.

– Как же жить, если все вокруг друг другу врут – политики не договаривают или же отрицают очевидное, журналисты, особенно российские, владея достоверной информацией, намеренно искажают ее, совершая, по сути, и должностное, и человеческое преступление, а те, кто поддаются на пропаганду, не стремясь докопаться до истины, врут сами себе?

– У меня есть научная статья под названием «ТриД-синдром»: Дезинтеграция, Депрессия, и Дис-информация (латинская приставка «дис» означает «расстройство»: например, дис-гармония, дис-функция). Под «Дис-информацией» подразумевается состояние расстроенного информирования, когда общая масса фальшивых нереалистичных, надуманных и непроверенных сообщений начинает доминировать в глобально-медийном пространстве. Поэтому информационное расстройство само собой становится фактом дезинтеграции и вместе с тем усиливает феномен массового недоверия ко всему общественному укладу, включая социальную, экономическую и политическую составляющие. ТриД-синдромом сегодня, прежде всего, страдает Россия. А нам нужно научиться оценивать ситуацию не по комментариям, а по очевидным фактам. Украине необходимо создать хороший аналитический центр, в состав которого вошли бы и военные, и психологи, и социологи, и политологи, и культурологи и, может, даже кинохудожники, которые могли бы по фактам выстраивать логическую цепь, что позволит давать событиям правильную оценку. А еще надо понимать, что исторический процесс как таковой полон неожиданностей. Путин, к примеру, не смог предвидеть, что сопротивление со стороны Украины будет настолько собранным. Оно пока не слишком организованное, и, может, это не так уж плохо. Военная машина рассчитана на наработанные способы войны, но самоорганизация иногда приводит даже к лучшим результатам.

ТАТЬЯНА ОРЕЛ, Гордон