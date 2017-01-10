Жителя Татарстана избили приняв за украинца

В петиции автор описала ход событий и рассказала, что на данный момент пострадавший — татарин по национальности — перенес операцию и находится в состоянии комы с черепно-мозговой травмой.

«Как так, коренного татарина в Татарстане „судят“ кавказцы за схожесть с украинцем… Просим всех неравнодушных поддержать данное обращение, чтобы дело получило общественный резонанс», — написала автор петиции.

Кроме того, отмечается, что трое подозреваемых в избиении были задержаны по горячим следам, однако впоследствии отпущены и проходят по делу в качестве свидетелей. На момент публикации новости петиция, адресованная татарстанской прокуратуре, набрала почти 3,5 тыс. голосов.

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