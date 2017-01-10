«Гуляй Поле»

Жителя Татарстана избили приняв за украинца

10.01.2017

Жителя Татарстана избили приняв за украинца

В  Альметьевске в  новогоднюю ночь избили 25-летнего Ильдара Кантемирова из-за того, что он, по  мнению нападавших, похож на  украинца. Об  этом стало известно из петиции , созданной Региной Арслановой .

В  петиции автор описала ход событий и  рассказала, что на  данный момент пострадавший  — татарин по  национальности  — перенес операцию и  находится в  состоянии комы с  черепно-мозговой травмой.

«Как так, коренного татарина в  Татарстане „судят“ кавказцы за  схожесть с  украинцем… Просим всех неравнодушных поддержать данное обращение, чтобы дело получило общественный резонанс»,  — написала автор петиции.

Кроме того, отмечается, что трое подозреваемых в  избиении были задержаны по  горячим следам, однако впоследствии отпущены и  проходят по  делу в  качестве свидетелей. На  момент публикации новости петиция, адресованная татарстанской прокуратуре, набрала почти 3,5 тыс. голосов.

Безформата.Ru

Теги: ,

Предыдущая публикация Ещё один русский нацист влажно мечтает об уничтожении Украины
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение
Изображение-шифр
*

«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2017 Все права защищены

 