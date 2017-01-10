«Гуляй Поле»

Экс-премьера Греции будут судить за популизм

10.01.2017

Экс-премьера Греции будут судить за популизм
В Афинах суд первой инстанции принял к рассмотрению иск к бывшему премьер-министр Греции Георгиос Папандреу. Об этом сообщает Naftemporiki.Претензии предъявил лейтенант ВМС Греции в отставке Панайотис Стаматис, который считал, что данные в 2009 году Папандреу предвыборные обещания выполнены не были.

Стаматис требует возмещения морального вреда, «причиненного невыполненными обещаниями».

 

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