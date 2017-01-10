Экс-премьера Греции будут судить за популизм

Стаматис требует возмещения морального вреда, «причиненного невыполненными обещаниями».
10.01.2017
Стаматис требует возмещения морального вреда, «причиненного невыполненными обещаниями».
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Умственно отсталый депутат-единоросс был вице-спикером регионального заксобрания
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Минобороны засекретило полный список пассажиров упавшего Ту-154
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Уже второй раз за последние две недели российский самолет оказался тяжелее воздуха
Украинский психиатр, психотерапевт и психоаналитик, заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии Львовского медицинского государственного университета, президент Украинского союза психотерапевтов Александр Фильц в эксклюзивном интервью изданию «ГОРДОН» рассказал о том, для чего России нужен украинский…
Впервые в истории Россия была по меньшей мере трижды официально обвинена в преступлениях против человечности. Об этих и других итога года — в аналитической программе Sotnik-TV «Черный ящик«. «Россия как воюющий изгой»; «Держитесь…
«Разучили два-три жеста… С акцентом все было просто о’кей! В этом деле он мастер! Сказал ему, чтобы не заставлял зрителя напрягаться, пытаясь узнать, кого пародирует!» После выхода на телевидении пародии на Рамзана Кадырова он дал интервью, в…
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