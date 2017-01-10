«Гуляй Поле»

Консул России умер в Афинах

10.01.2017

Консул России умер в Афинах

В российском посольстве в Греции подтвердили смерть консула в Афинах Андрея Маланина. Как сообщают греческие СМИ, он был найден мертвым в своей квартире.

По данным ТАСС, смерть наступила по естественным причинам.

«Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом. Смерть наступила от естественных причин», — сообщили в российском диппредставительстве в Афинах.

Эту информацию также подтвердили РБК в МИД России.

По информации издания Alpha Press, 55-летний дипломат Андрей Маланин был найден мертвым в своей квартире на улице Герода Аттика. Его хватились когда он не пришел утром на работу и не отвечал на звонки.

Коллеги приехали к Маланину домой вместе с полицией и вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри. Тело консула лежало на полу.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

РБК

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