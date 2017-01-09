Ещё один русский нацист влажно мечтает об уничтожении Украины

Международный преступник, разжигатель войны и ненависти, пропагандист экстремизма, насилия и нацисткой идеологии превосходства одной нации над другой — Владимир Соловьёв.

«Не только Луганск и Донецк, но и вся Украина будет нашей», «Украина очистится от фашисткой нечисти», «генетически мы другие». Пародия на Сталина — аплодисменты в зале. Этот человек должен быть осуждён и лишён свободы. Этот человек ведёт эфиры на центральных каналах, даёт творческие вечера, свободно путешествует по миру, в частности на свою виллу в Италии. Имеет государственную награду — Орден Александра Невского (22 апреля 2014) — «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым».