Умственно отсталый депутат-единоросс был вице-спикером регионального заксобрания

Как сообщает портал «Петрозаводск говорит», судья Петрозаводского горсуда Карелии Марина Носова приговорила в конце декабря бывшего вице-спикера регионального заксобрания единороса Ивана Романова к 20 годам строгого режима с двухлетним ограничением свободы после отбытия срока по делу о педофилии.

45-летнему Романову вменялись ч. 1 статьи 132 (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего; пункт «а» ч. 3 этой же статьи (те же действия в отношении несовершеннолетнего) и ч. 1 статьи 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие спиртного). Сам Романов вину не признал.

Уголовное преследование второго фигуранта дела – замдиректора Петрозаводского речного училища по воспитательной и организационной работе Олега Семенова – было прекращено в связи с его смертью. 10 октября 2015 года Семенова нашли повешенным в камере петербургского СИЗО-4.

Согласно информации портала «Столица на Онего», фабула дела такова. Семенов подыскивал для Романова подростков из числа курсантов своего училища и приводил в гости к себе или к депутату. Они распивали с подростками спиртное, а когда те напивались допьяна, Романов их насиловал. Семенову, насколько известно, изнасилования не вменялись.

Непосредственным поводом к задержанию Романова и Семенова стало самоубийство двух курсантов речного училища – 17-ти и 16-ти лет. Подростки пропали 21 ноября 2014 года, на другой день после того как на такси выехали из Петрозаводска в город Вытегру Вологодской области. Через несколько дней курсантов нашли повешенными в лесу у села Шёлтозеро, расположенного на пути из столицы Карелии в Вытегру.

Романов был вице-спикером заксобрания Карелии в один из предыдущих созывов. На момент ареста он являлся рядовым депутатом. В числе комитетов, в которых он тогда состоял, был комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи и по социальной политике. Также единорос являлся помощником директора музея-заповедника «Кижи» – бывшего главы Карелии Андрея Нелидова.

Но самое интересное передал портал «Вести Карелии». Оказывается, в детстве Романов учился в школе для умственно отсталых детей. Также издание сообщало, что середине 2000-х годов против единороса возбудили дело по части 1 статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью) за избиение своей тогдашней жены. Дело рассматривалось 2 года и в итоге было прекращено за истечением срока давности.

Nrusw