Sotnik-TV: Итоги года в аналитической программе «Черный ящик»

Впервые в истории Россия была по меньшей мере трижды официально обвинена в преступлениях против человечности. Об этих и других итога года — в аналитической программе Sotnik-TV «Черный ящик«.

«Россия как воюющий изгой»; «Держитесь здесь»; «Скованные одним Крымом», «Эволюция путинских СМИ: от ангажированности — к пропаганде» — вот основные темы аналитической программы «Черный ящик», подводящей итоги уходящего 2016 года. Внешнеполитические и внутриэкономические успехи и провалы комментируют ведущие эксперты: И. Чубайс, И. Яковенко, К. Боровой, А. Кушнарь, А. Пионтковский.