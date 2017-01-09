Российский экономист предлагает план по уничтожению нескольких миллионов украинцев

Мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной России. Тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве… Дальше начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек, которых исправить нельзя. Ну их нужно частично ликвидировать, а частично – выгнать.

Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью. А Киев и северная часть Украины от Сум до Киева, Чернигов и так далее должны стать аграрным государством. У Киева не должно быть армии и промышленности.

При этом там будет избыточное население. Избыточное население пускай на Дальний Восток едет. Нам надо страну поднимать. А вот та часть, которая западная, западенцы – четыре или пять областей. Их просто нужно отдать Польше. То есть всю бандеровщину нужно выгнать туда и отдать полякам. Дело в том, что по разделу мира Польша тоже идет к нам. Нам нужно обеспечить лояльность Польши и занять их чем–то.