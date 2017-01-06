«Гуляй Поле»

Россию могут отключить от мирового интернета

06.01.2017

Россию могут отключить от мирового интернета
Подобный сценарий уже рассматривается в рамках законопроекта о регулировании российского сегмента Сети.

Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета. С таким заявлением выступил на RT советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко.

Подобный сценарий уже рассматривается в рамках законопроекта о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи.

Ранее ФСБ сообщила о подготовке хакерских атак на финансовую систему России. Эту информацию подтвердили в «Ростелекоме», подчеркнув, что удалось отразить пять атак на крупнейшие банки и финансовые организации.

По указу Обамы жители Крыма были лишены доступа к сервисам Google и Microsoft.

Напомним, ранее появилась новая редакция доктрины информационной безопасности впервые с 2000 года.

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