Россию могут отключить от мирового интернета

Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета. С таким заявлением выступил на RT советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко.

Подобный сценарий уже рассматривается в рамках законопроекта о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи.

Ранее ФСБ сообщила о подготовке хакерских атак на финансовую систему России. Эту информацию подтвердили в «Ростелекоме», подчеркнув, что удалось отразить пять атак на крупнейшие банки и финансовые организации.

По указу Обамы жители Крыма были лишены доступа к сервисам Google и Microsoft.

Напомним, ранее появилась новая редакция доктрины информационной безопасности впервые с 2000 года.