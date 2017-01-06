Беларуская армия готова сдаться России

После публикации указа руководителя Беларуси Александра Лукашенко о фактической легализации на белорусской территории российских войск специального назначения, кто-то «наверху» понял, что данный документ слишком очевидно укладывается в систему, на которой строится версия о готовящемся в 2017 году поглощении РБ Россией.

В результате была предпринята попытка опровержения «краеугольного камня» данной гипотезы — информации о том, что Минобороны РФ намерено перебросить в Беларусь более 4-х тысяч вагонов с вооружением. Утром 16 декабря на сайте «Белорусская правда» вышла статья «Ошибка или провокация? В 2017 году Россия перебросит в Беларусь 400 вагонов военных грузов, а не 4 тысячи».

В этом материале были приведены слова министра обороны РБ Андрея Равкова, якобы сказанные им во время недавнего визита в Латвию. Как утверждалось в материале, глава оборонного ведомства Беларуси заявил, что Минск действительно согласовал с Москвой объемы военных грузоперевозовок, однако ровно в 10 раз меньше — 400 вагонов, или восемь эшелонов. Отметим, что нигде более в информационном пространстве эти слова не были отражены, хотя скандал с более чем 4000 вагонами военных грузов из России в Беларусь был широко освещен в прессе и в Беларуси, и в России.

Впрочем, данная статья провисела на «Белорусской правде» недолго. Уже во второй половине дня редакция ее сняла по требованию автора. Стоит отметить, что данный ресурс оппозиционный, не является сильно популярным, естественно, нуждается в средствах. В общем, налицо попытка протолкнуть «джинсу», выгодную белорусским властям, но уж слишком кустарного производства. Надо полагать, что в ближайшее время увидим нечто более удобоваримое.

Между тем, скандал нарастает. Оппозиция бьет в колокола, пытается взывать к патриотизму тех, кто более двадцати лет получает зарплату именно за защиту государства. Так, на минувшей неделе военная комиссия Белорусского национального конгресса (оппозиционное Александру Лукашенко объединение) подготовила для Минобороны предложения о повышении готовности армии к сопротивлению внешней агрессии. В них есть и необходимость опираться именно на белорусскую военную историю с присвоением воинским частям имен своих (а не российских) полководцев, и создание соответствующих фильмов, и требование присягать в готовности отражать агрессию откуда бы она не исходила, и повышение финансирования армии до уровня минимум 2% ВВП РБ.

Между тем, уже сейчас можно сделать вывод о том, как государство, в лице его сегодняшних представителей, намерено слушать тех, кто кричит о надвигающейся угрозе для суверенитета и независимости Беларуси. Показательным тут является очередной раунд переписки между оппозиционером, экс-кандидатом в президенты и политзаключенным Николаем Статкевичем и министром обороны РБ Андреем Равковым.

Напомним, после того, как российский политолог Валерий Соловей сообщил о том, что в белорусской армии был проведен опрос об отношении офицеров к перспективе объединения РБ и РФ (якобы 70-80% — «за»), министр заверил оппозиционера, что никакого исследования не было, а в вооруженных силах — одни патриоты. Статкевич попытался продолжить общение с главой военного ведомства. В результате чего на сайте Минобороны РБ появилось откровенно хамское сообщение. «В связи с очередным обращением целенаправленно искажающего действительность гражданина Статкевича размещаем ответ руководителя военного ведомства: «Если вы не согласны с министром обороны — это ваши проблемы. Дважды — не повторяю. А.Равков».

Неизвестно, был ли в действительности проведен в ВС РБ упоминаемый Соловьем опрос, но о том, какая каша в головах у белорусских военнослужащих, можно судить еще на одном примере. Так, 10 декабря на центральной площади города Борисова состоялась торжественная церемония принятия военной присяги. Перед принятием присяги Белоруси, в которой приняло участие около 300 новобранцев, символическую присягу СССР приняли парни, одетые в советскую форму.

Инициатор перформанса — командующий войсками Северо-западного оперативного командования РБ Александр Вольфович, уроженец Казани, выпускник Московского высшего общевойскового училища и Военной академии Генштаба России, так пояснил необходимость данной акции: «Была задача показать во время церемонии принятия присяги преемственность поколений. Сегодня, как бы на мгновение заглянув в легендарное прошлое, мы показали, как принимали присягу наши прадеды и деды в далеком 1918-м и 1941-м году, как принимали ее во времена Советского Союза. И вслед за ними, соблюдая преемственность поколений защитников Отечества, принесли торжественную клятву на верность нашей Родине — Республике Беларусь — и наши военные. Я думаю, что это мероприятие станет доброй традицией. Скрепив слова клятвы собственноручной подписью, молодые воины Рабоче-Крестьянской Красной Армии в сложных условиях отстояли независимость молодого советского государства. Именно с этими словами наши отцы и деды шли в бой с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Не нарушив клятвы, шагнули в бессмертие в горах далекого Афганистана наши земляки».

Ощущение, что человек даже не понимает, что в произошедшем удивительного, и почему ему приходится объяснять журналистам очевидные для него вещи: РБ -это преемница СССР (вместе с Россией, конечно), где «наши» — это «красные» и «советские», где есть «интернациональный долг». И, соответственно, наоборот: бойцы Белорусской Народной Республики, антисоветские партизаны и прочие диссиденты — враги. Надо ли еще пояснять что-то о бесперспективности затеи Статкевича и Ко.?

Подчеркнем, что товарищ Вольфович — отнюдь не исключение из правил. Он — именно, что «правило» в белорусской армии. Вот вам для сравнения еще высказывание о той же присяге главного начальника идеологического управления Министерства обороны (!) Владимира Макарова: «Могу заверить, что присяга на верность белорусскому народу была принята в соответствии с законодательством Республики Беларусь, клялись по-белорусски и по-русски, — начал Макаров. — А перед гостями и новым пополнением была показана реконструкция ритуала военной присяги солдатами разных периодов XX века. Реконструкция была именно для гостей праздника, было подчеркнуто, что наши отец и дед шли в бой с фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны».

В чем идеологическая польза от присяги СССР, Макаров объяснить не смог, но подчеркнул другое: «Ни у кого не должно быть сомнений, что независимость, территориальная целостность, суверенитет Беларуси будет обеспечен всей системой национальной безопасности, в том числе — вооруженными силами». Есть сомнения, что РБ для него — это псевдоним БССР, а столица его — Москва?

В общем, создается впечатление, что Путину после «закрытия Новороссии» и неудач в Сирии для обретения очередного Крыма (с соответствующим электоральным помешательством) далеко ходить не надо. Достаточно в Беларусь приди и владей. Дешево и сердито.

ВАДИМ ДОВНАР, Деловая Столица