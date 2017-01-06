Bellingcat: В 2014 году армия РФ вторгалась в Украину

Команда расследователей Bellingcat опубликовала отчет, в котором приведены свидетельства обстрелов артиллерией РФ территории Донбасса летом 2014 года

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, занимающаяся независимыми расследованиями по открытым данным, подготовила масштабный отчет о военных действиях российской армии против Украины в 2014 году. Документ опубликован на сайте Bellingcat.

В нем отмечается, что война на востоке Украины не является «гражданской», также она не является «внутренним конфликтом», так как есть доказательства российского военного присутствия в регионе.

Эксперты Bellingcat установили, что тысячи артиллерийских снарядов были выпущены военными РФ по целям в Донецкой и Луганской областях летом 2014 года.



Фото: bellingcat.com

Также указано, что российская артиллерия осуществила как минимум 149 отдельных атак против Украины летом 2014 года, еще против 130 позиций с большой вероятностью была использована артиллерия армии РФ.

Отмечается, что 408 пораженных этим оружием целей на территории Украины находятся в зоне достижения российской артиллерии, находившейся по ту сторону границы.



Фото: bellingcat.com

Расследователи установили, что артиллерийские атаки войск РФ с территории России начались в начале июля 2014 года, а их частота и сила усилилась в августе и сентябре. Эти атаки можно считать доказательством войны РФ против Украины, подытожили эксперты.

15 июля 2016 года компания Bellingcat опубликовала новый масштабный отчет, посвященный расследованию трагедии рейса MH17 — «MH17, 2 года спустя. Исследование информации из открытых источников».

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.