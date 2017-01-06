«Гуляй Поле»

Почему Россия поставляет Асаду тротил на списанных судах?

06.01.2017

Почему Россия поставляет Асаду тротил на списанных судах?

Теги: , , ,

Предыдущая публикация Cимферопольцев лечат ветеринары
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение
Изображение-шифр
*

«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2017 Все права защищены

 