Почему Россия поставляет Асаду тротил на списанных судах?

У матросов есть вопросы

В редакцию The Insider обратились бывшие российские моряки из 205-го морского вспомогательного отряда ВМФ РФ, задействованного на военных поставках в Сирию. Чай уже давно остыл, а бывшие матросы Вадим и Виталий все тараторили:

«На турецких судах практически все давно сгнило, половина оборудования не работает, — жестикулирует Вадим. — Страшно выходить в море и все время ждешь какой-то беды. Ручки отваливаются или берешь стальной трос, а он начинает ломаться».

«Команды набирают в глубинках, где для молодых пацанов, отслуживших в армии, 30 тысяч рублей огромные деньги, — вступает в разговор Виталий. — Очень много случайных людей, каких-то прикомандированных, поэтому повсюду бардак и пьянство. Многие пытаются заработать с сирийцами «левые» деньги и торгуют контрабандой. А сами сирийцы ящики с боеприпасами разгружают, как мешки с картошкой. Начинаешь пальцем крутить у виска, а он улыбается и показывает на небо, типа: «На все воля Аллаха».

В начале 2015 года оба моряка заключили контракт с Минобороны РФ, и их распределили в 205-й морской вспомогательный отряд ВМФ РФ. По словам собеседников, они сделали всего два рейса в Сирию и обратно и сразу уволились.

«Я много где ходил, но такого беспредела еще не видел, — с горечью говорит Вадим. — Пойду опять к африканам, там я свой «полтинник» всегда заработаю. А утонуть во сне, окончательно спиться или заниматься левыми делами не хочу».

На вопрос The Insider, не пытались ли они жаловаться в официальные органы матрос морщится и машет рукой:

«Чтобы заработать волчий билет? Вон, ребята с парома «Александр Ткаченко», ходившего в Тартус, открыто пожаловались, что их кинули с зарплатой. И где они теперь?»

«Мамочки, жены, не отправляйте своих родных на корабли Севастополя»

Морской путь от Новороссийска до Латакии западные СМИ прозвали «Сирийским экспрессом» или «Дорогой жизни Асада». В Сирию широким потоком идет военная техника, оборудование, продовольствие, медикаменты, пиломатериалы, строительные инструменты, сигареты, книги из Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и даже бронированные сейфы для хранения ценностей и денег.

В обратном направлении, если не считать неисправной российской военной техники, поставляемой по соглашению с Сирией, тоненьким ручейком «капают» апельсины, хлопчатобумажные ткани, стельки, подошвы для обуви из пластмассы и стеклянные колбы для кальяна.

По данным международного волонтерского сообщества Inform Napalm, отслеживающего перемещения судов через Босфор, помимо десантных кораблей ВМФ РФ для военных поставок используются гражданские грузовые паромы и сухогрузы, приписанные к морским портам на Черном море, Балтике и Северном море. Например, согласно открытым источникам, для военных поставок сирийскому режиму из Арктики срочно перебросили бывший ледокол «Яуза» и ряд других вспомогательных судов. В том числе, между Новороссийском и Латакией под российским флагом курсируют восемь сухогрузов, списанных Турцией в утиль.

В числе упоминаемых матросами Вадимом и Виталием «ржавых развалюх» в Сирию доставляет боеприпасы сухогруз «Dadali» (построен в 1985 г., водоизмещение 4218 тонн), переименованный в «Вологда-50». Раньше это судно из-за плохого технического состояния уже задерживали в Египте и налагали на владельцев огромные штрафы.

В 2015 году Россия купила «Dadali» у турецкой компании Bulkhan Shipping & Trading за $1,5 млн (по другим данным за $700 тыс.). Затем судно с трудом отбуксировали в Севастополь на 13-й судоремонтный завод Черноморского флота, где как писали на морских форумах, «его пригнали убитым в хлам, кое-как немного привели в божеский вид»

В прошлом году на Dadali-Вологде случилось ЧП: из-за разрушения верхней части роульса соскочившим тросом смертельно ранило 23-летнего радиооператора Ивана Людоговского, заключившего контракт с в/ч 43535 и успевшего сделать всего четыре ходки в Сирию.

Иван Людоговский (крайний справа)

По заключению экспертов, «разрушение верхней части роульса произошло в результате образования и развития усталостных трещин, коррозионных процессов, которые охватили практически всю поверхность конструкции».

На своей страничке мать погибшего матроса Лидия написала обращение: «Милые мамочки, жены, не отправляйте своих родных на корабли г. Севастополя, чтобы потом не пришлось плакать и проклинать себя и тех, кто допустил эту страшную ошибку. Нет в стране порядка, нет его и на кораблях. Раньше было честью служить в ВМФ, а теперь страшно».

The Insider связался с матерью и поинтересовался, как проходит расследование уголовного дела:

«Одиннадцать месяцев трусливо отмалчиваются. Только недавно сделали акт о несчастном случае. Обвиняют то боцмана, то капитана. Жду суда… Ванечка собирался увольняться и писал о страшном бардаке на судне. Он мне оставил банковскую карту и сказал, что им платят вторую черную зарплату».

Почти считаются «убитыми» и другие приобретенные Россией турецкие сухогрузы: «Alican Deval» (построен в 1985 г., грузоподъемность 4638 тонн, переименован в «Двиница-50») и «Smyrna» (1996 г., 3796 тонн, переименован в «Кызыл-60»). В том числе, еле пыхтит бывший украинский сухогруз-рефрижератор «Георгий Агафонов» (1987 г., 1774 тонны).

«Alican Deval», он же — «Двиница-50»

Согласно отчету Стокгольмского международного института мирных исследований, «Георгий Агафонов» был продан Турции за $300 тыс. на металлолом, а продавцом указано Украинское дунайское пароходство. Затем через монгольскую фирму-прокладку судно приобрела Россия и теперь эта старая посудина получила название «Казань-60».

«Георгий Агафонов» до того, как стать «Казанью-60»

По сообщению украинских СМИ, когда директору Дунайского пароходства Дмитрию Баринову сообщили, что Россия приобрела «Георгий Агафонов», он крайне удивился: «Там же многое сгнило и не подлежит восстановлению!».

Тротиловая заначка Асада

Кстати, в числе военных грузов, поставляемых в Сирию на «убитых» сухогрузах, The Insider обнаружил огромные партии тротила и пороха. Так, согласно имеющейся в редакции таможенной декларации ФТС РФ № 10605030/******/******* от 20.03.****, по заказу Управления оборонных предприятий министерства обороны Сирии (УОПМОС) АО «Рособоронэкспорт» отправил морским транспортом груз тротила: «10 666 мешков по 30 кг, 1 мешок по 20 кг». Конечным пунктом в декларации указан морской порт Латакия, где расположена российская военная база.

Тротил изготовили на ФКП «Бийский олеумный завод», банковские счета которого по решению суда на тот момент были арестованы из-за многомиллионных долгов поставщикам.

Далее опасный груз передвигался по железной дороге до Новороссийского морского порта. Затем мешки с тротилом перегрузили на грузовое судно и доставили в Сирию. Как видно из документов таможни, вес брутто — 366 458 кг, нетто — 320 000 кг, а фактурная стоимость — $1824000.

Как следует из другой таможенной декларации № 10404054/******/*******, через 18 дней тем же маршрутом в Латакию Рособоронэкспорт отправил все тому же УОПМОС большую партию пороха общим весом 224 тонны, в том числе 2 тонны пороха дымного ДРП-2 для изготовления огнепроводных шнуров, зарядов, воспламенителей и т.д. Стоимость груза оценена таможенниками в $322 819.32.

По оценкам военных специалистов, 320 тонн тротила и 224 тонны пороха, поставленных Рособоронэкспортом в Латакию хватило бы, чтобы снести половину Дамаска. К примеру, при взрыве в сентябре 1999 года 8-этажного дома №6 на Каширском шоссе в Москве, где погибли 124 человека, мощность взрывного устройства составила 300 кг в тротиловом эквиваленте.

Не исключено, что у Башара Асада имелся план «Б»: на случай бегства из страны в ход пошел бы российский тротил. При этом, видимо, не учитывалось, сколько погибло бы мирных жителей, скрывающихся от артобстрелов в подвалах.

«Это обычная практика для лидеров подобного типа, — поделился своими мыслями военный эксперт Александр Коновалов. — Когда в 41-м немцы подходили к Москве, по приказу Сталина были заминированы многие здания в центре, мосты и другие жизненно важные объекты. Вы же, наверное, помните как в 2005 году при разборе фундамента гостиницы «Москва» недалеко от Кремля рабочие обнаружили тонну тротила, заложенную в октябре 41-го».

The Insider направил официальный запрос в АО «Рособоронэкспорт» с просьбой прояснить судьбу российского тротила и пороха. Вскоре пришел ответ за подписью руководителя пресс-службы Вячеслава Давиденко:

«Ваше обращение в АО «Рособоронэкспорт» рассмотрено. Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и иностранными государствами является особым видом внешнеторговой деятельности, в этой связи предоставление информации о содержании и исполнении контрактных обязательств, строго ограничено двусторонними обязательствами.

Согласно нормативным документам АО «Рособоронэкспорт», ни другие субъекты ВТС не предоставляют СМИ или другим организациям информацию о заключении, исполнении/неисполнении контрактов, переносах или отсрочках выполнения своих обязательств, не сообщают о маршрутах, способах доставки грузов и их содержании.

Переход права собственности от продавца к покупателю осуществляется в зависимости от условий контрактов. Этому моменту всегда уделяется особое внимание и реализуется он в соответствии с международными правилами Инкотермс 2010 (Incoterms, International commerce terms). Прошу отнестись к этому с пониманием»

Стоит отметить, что Россия никогда не скрывала, что оказывает военную помощь Сирии и в 2005 году простила Дамаску большую часть внешнего долга: из $13,4 млрд. списаны $9,4, а взамен были заключены ряд соглашений в сфере строительства, добычи нефти и газа.

«Мы всегда поставляли им военную технику, необходимую для борьбы с терроризмом, мы оказывали, оказываем, и будем продолжать оказывать поддержку властям Сирии в этой борьбе», — заявила в одном из интервью пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

Между тем, по сведениям источника из Рособоронэкспорта, при перевозке в Дамаск часть груза с тротилом будто бы была захвачена боевиками террористической организации «Исламское государство», а другая в результате налета израильской авиации уничтожена на складах «Хезболлы». Нельзя исключать, что именно этим тротилом боевики ИГ подрывали памятники культуры в Пальмире и других городах.

Нельзя исключать, что взрывы в Пальмире «Исламское государство» проводило используя российский тротил

Впрочем, независимого подтверждения попадания российского тротила в руки ИГ у The Insider нет, и к информации источника в Рособоронэкспорте следует относиться с осторожностью, ведь там идет борьба за кресло руководителя — гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, которому 17 декабря исполняется 70 лет, должен скоро уйти в отставку.

Дали Асаду прикурить

Как стало известно The Insider, ЗАО «Бритиш Американ Тобакко Россия» поставляет в Латакию большие партии сигарет марки «Kent», а в качестве получателя товара указана некая фирма «Middle East Investment Co C/O International Trading Services» с не совсем ясным адресом (копии таможенных деклараций за 2014 год имеются в редакции).

Как известно, международное сообщество ввело экономические санкции в отношении режима Башара Асада, и американским и европейским компаниям строго запрещено вести торговлю с официальным Дамаском.

Например, в 2011 году в ЕС разгорелся громкий «табачный» скандал после того, как находящаяся в Швейцарии дочерняя компания Japan Tobacco International SA осуществила поставку 450 тыс. блоков сигарет через базирующегося на Кипре дистрибьютора фирме Syria Duty Free Shops Ltd. Как выяснили журналисты, из-за нехватки денежных средств, часть зарплаты солдатам Асада, выдавали японскими сигаретами.

Головная компания Japan Tobacco Inc. на 50% принадлежит японскому государству и представитель ближневосточной секции японского МИДа заявил, что «они не знали о поставках JTI в Сирию» и прекратили все торговые контакты.

Московским филиалом ЗАО «Бритиш Американ Тобакко Россия» руководит гражданин Чили Николас Муноз, до этого возглавлявший филиалы БАТ в Украине, Молдове и Белоруссии. The Insider поинтересовался у руководства компании, не боятся ли они угодить в новый санкционный скандал. Директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый, впрочем, заверил The Insider, что компания закон не нарушает:

«Бритиш Американ Тобакко» — законопослушная компания, мы уважаем и соблюдаем международные торговые санкции. Именно поэтому мы прекратили все виды деятельности в Сирии после того, как в мае 2012 года сирийская государственная компания General Organisation of Tobacco была включена в cписок организаций, которые подпадают под санкции ЕС.

После принятия министерского указа, разрешающего сирийским частным компаниям получать лицензии и напрямую импортировать табачную продукцию для продажи на сирийском рынке, мы приняли решение работать с частной сирийской компанией. Мы очень осторожно подходим к выбору партнеров для совместной работы в Сирии и проводим необходимые проверки, чтобы убедиться, что потенциальный партнер не входит в список организаций, подпадающих под санкции ЕС».

