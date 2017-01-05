Cимферопольцев лечат ветеринары

Как рассказала «Аргументам недели – Крым» жительница Симферополя Валентина, на днях ей стало плохо с сердцем и она позвонила в службу скорой помощи. Диспетчер ответила женщине, что у них очередь и врачей придется ждать не меньше 4-5 часов.

После на том конце провода зазвучали короткие гудки. Когда крымчанка вновь позвонила по номеру «103», то в очередной раз наткнулась на хамство диспетчера. К слову, машина приехала к пожилой женщине спустя 6 часов.

Еще один интересный случай произошел с другой жительницей оккупированного полуострова. Женщина также вызвала скорую помощь, но вместо врача к ней приехал ветеринар. Он не стал отрицать, что привык работать с животными и вряд ли сможет помочь.

An-crimea.ru

