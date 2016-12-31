35 российских дипломатов поехали из США обратно в Россию

За шпионаж.

Власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации. По информации агентства, их обвиняют в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.



Россиянам дали на сборы 72 часа — до 23:59 минувшей пятницы. «Эти действия являются ответом на нападения России на американских дипломатов и действия российских дипломатов в США, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике», — заявил источник Госдепартаменте США.

Кроме того, по распоряжению американских властей закрыты диппредставительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые использовались в разведывательных целях.

В октябре американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Обама отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа связали эти заявления с «попыткой делегитимизации» итогов голосования.

Комментируя обвинения во взломе, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Как заявили в российском МИД, подобными заявлениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона. Однако в дальнейшем Путин заявил, что не станет отвечать на действия американской стороны.

Для вывоза российских дипломатов и членов их семей из США, что суммарно составило более ста человек, был выделен самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ.

Ria.ru, Rbc.ru