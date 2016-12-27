«Докторлиза» — ещё одна ложь, скрывавшая преступления

Когда-то Ира Зорькина пыталась найти, где же училась Лиза Глинка:

«В вермонтском колледже, который тоже указан в одном из жизнеописаний преподобной Докторлизы, о ней ничего не слышали. Не знаю, читала ли Докторлиза статью в Moscow News, написанную в 2008 году на очень плохом английском языке, в которой место её учебы обозначено уже как the Dortmund Medical School in Vermont. Может, не читала, а может, ничего не имела против такой транскрипции. Какая разница, в какой именно из несуществующих Medical Schools она не училась, правда? Для того, чтобы играть в доктора и фотографироваться в белом халате со стетоскопом на шее вполне достаточно вести блог под именем «Доктор Лиза», даже если реально по специальности не проработала ни дня.

Да, кстати, а по какой, собственно, специальности? Выбор широк.

Тут тебе и реаниматолог, тут тебе и детский анестезиолог. Это из Второго Меда. А еще на выбор онколог и специалист по паллиативной медицине. Я надеюсь, что Докторлиза все-таки знала разницу между этими специализациями. А может, и забыла, чему её учили в Москве в восьмидесятые годы? Вполне могла забыть, если она в очередном своём интервью не помнит, что она сказала о себе в предыдущем. Да и не только о себе. По поводу денег, пожертвованных фонду на строительство хосписа в Екатеринбурге и пропавших в Мастербанке, у Докторлизы тоже оказалось несколько взаимоисключающих объяснений.

Но это ведь неважно, правда? Важно, что люди – верили. Верили Доктору Лизе. Верили безоговорочно, как и положено истинно верующим.

Я честно не знаю Who is Doctor Lisa и что она сама о себе думаkf. Когда она уже наигралась в доктора она стала брать выше – играть в святую. Играла совершенно искренне? Она – «зеркало» и видела себя так, как видели её окружающие? Её использовали? Она adrenaline junkie, зависиkf от адреналина, и не моukf жить без приключений, опасностей и смертей? Фантазировать можно сколько угодно.»

Что такое «паллиативная медицина»? Открываем Википедию: «принцип паллиативной помощи: создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не лечение самой болезни».

Когда кто-то чихнул, а вы сказали «будь здоров!» — вы доктор паллиативной медицины.

Я даже не шучу вот сейчас.

Также хочу спросить у любого — кто-нибудь видел диплом Второго Меда Елизаветы Поскребышевой?

Ну хоть одно завалящее фото? Ну хоть кто-то, кто сказал бы — «Да, я с ней учился».

Ну хоть фотку студенческую?

Нет?

У неё вообще было плохо с памятью.

Будучи внучкой Поскребышева, и став Глинкой только выйдя замуж, она в одном интервью умудрилась назвать себя потомком композитора Глинки.

Экстремальная медицина – читай, уход за умирающими – это то, к чему докторлиза испытывала интерес с ранней молодости и чему посвятила всю свою жизнь. Религия всегда тут как тут, когда люди болеют, обречены, страдают, умирают. Не надо повторять «опиум для народа», надо вспомнить, что все известные на сегодня культы существуют за счет пожертвований страждущих и наследования имущества умерших.

С екатеринбургским хосписом есть ещё одна история, как бабушка сначала хотела отписать свою квартиру на хоспис, а потом передумала, и некто Олег Кинев убил бабушку. Не поверите, но этот Олег Кинев должен был стать директором этого хосписа. А докторлиза была выгодоприобретателем в этом убийстве. Но дело завернули совсем в другую сторону, даже приплетали Ройзмана, Евгения Вадимовича к этому делу, хотя он тут вообще ни причём. И снова наследование имущества умирающих.

Как странно, правда?

Также история про донецких детей, которых докторлиза вывозила из государства Украина без разрешения властей Украины, без разрешения опекунов. И люди не могут найти этих детей. Вот как будто их и не было вовсе.

Ну и моё самое любимое — финансы.



«Никакого благотворительного фонда у нее нет. Есть международная общественная организация «Справедливая помощь», отчет за 2013. Общих поступлений 8803 тысячи рублей. Расходов на содержание фонда 5940 тысяч. То есть на собственное содержание уходит 67% поступлений.

Если бы эта организация перерегистрировалась как благотворительная, то, согласно ст.17 п.3 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», эти траты не могли бы превышать 20%.

Фонд содержит сам себя, а самая большая статья расходов на благотворительность (829 тысяч) туманна: «адресная денежная помощь и оплата услуг организаций для оказания помощи». сообщения о текущей работе: в марте 2013 года покормили бомжей, в июле 2014-го занялись Юго-Востоком Украины. между этими сообщениями за год с лишним нет ничего. У нее самой врачебной практики нет. была ли вообще, неизвестно».(https://www.facebook.com/alexander.ivano v.501/posts/757779470961931)

Мы многое не знаем.

И я опасаюсь, что когда-нибудь мы узнаем такое, что с трудом будем осознавать факты.

Николай Жигалин

О как!

Недаром эта тварь побежала галопом в кровавый «русский мир», крала украинских детей, вывозя их в Мордор.

Лиза Глинка — потомок палача Поскрёбышева (взяла фамилию мужа — Глинка).

gorlis-gorsky.livejournal.com