Приднестровские контрабандисты напали на украинских пограничников

24 декабря возле Кучурганского водохранилища на сотрудников пограничной службы Украины попытались напасть контрабандисты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Несколько неизвестных злоумышленников намеревались переправить на санях партию контрабандных сигарет из «ПМР» в Украину.

Отряд быстрого реагирования пограничников, прибывший на место, попытался задержать преступников. Однако контрабандисты напали на сотрудников погранслужбы и угрожали им неизвестным металлическим объектом.

Сотрудникам пограничной службы пришлось открыть огонь в воздух. После этого контрабандисты скрылись на территорию Молдовы, бросив три коробки контрафактных сигарет.

Непризнанное Приднестровье по-прежнему остается главным источником поступления в Украину контрабандного табака и спиртных напитков.