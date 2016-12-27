«Гуляй Поле»

Приднестровские контрабандисты напали на украинских пограничников

27.12.2016

Приднестровские контрабандисты напали на украинских пограничников

24 декабря возле Кучурганского водохранилища на сотрудников пограничной службы Украины попытались напасть контрабандисты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Несколько неизвестных  злоумышленников намеревались переправить на санях партию контрабандных сигарет из «ПМР» в Украину.

Отряд быстрого реагирования пограничников, прибывший на место, попытался задержать преступников. Однако контрабандисты напали на сотрудников погранслужбы и угрожали им неизвестным металлическим объектом.

Сотрудникам пограничной службы пришлось открыть огонь в воздух. После этого контрабандисты скрылись на территорию Молдовы, бросив три коробки контрафактных сигарет.

Фото: Госпогранслужба

Непризнанное Приднестровье по-прежнему остается главным источником поступления в Украину контрабандного табака и спиртных напитков.

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