Хвать его за…

«Мертвая рука» Барака Обамы.

Мы как-то писали, что при совке была создана параллельная система управления ядерным потенциалом, которой дали название «Мертвая рука». Суть системы заключается в том, что ядерные ракеты наземного базирования и те, что находятся на подлодках, запрограммированы для нанесения ударов по заранее выбранным объектам на территории стран НАТО и приказ на их применение может отдать либо первое лицо государства, либо министр обороны. Система же является неким дублирующим механизмом на тот случай, если оба эти лица будут лишены возможности управлять ядерным оружием. Для этого, система обладает возможностью сбора информации о запуске чужих ракет и атаках возможных целей. Если живые люди не блокируют перехват работы этого комплекса, то он сам отдает команду на пуск ракет. Это – упрощенное описание, но смысл понятен – возможность нанесение удара даже после гибели руководства страны и вооруженных сил.

Насколько это отвечает действительности и в каком состоянии комплекс именно сейчас – трудно сказать, ибо это – одна из самых оберегаемых тайн. На Западе об этом наверняка узнали только после краха совка. Но вот, агентством Bloomberg опубликован материал, который говорит о подобной же возможности у Барака Обамы, но в области международной политики.

Напомним, Барак Обама деятельно вложился в избирательную компанию кандидата от демократической партии Хилари Клинтон. Ее победа в выборах прогнозировалась почти всеми аналитическими центрами и различие прогнозов было лишь в том, с каким отрывом она победит. Короче говоря, Обама отработал на победу Клинтон просто на пятерочку. Все было предсказуемо до тех пор, пока не были опубликованы письма Клинтон в бытность ее госсекретарем. Это произошло в результате атаки серверов демократической партии.

У нас не придали этому факту большого значения, ибо не было понятно, что это за документы. Мало того, почти сразу появилась информация о том, что установлен источник хакерских атак – спецслужбы РФ. То есть, атака серверов демократов россиянами, в пользу республиканцев идее, была минусом Трампу, но все оказалось несколько иначе. На самом деле, хакнули правильное место и утащили документы, уличающие Клинтон в использовании служебного положения в личных целях. Все произошло на финишной прямой и Трамп обошел Хилари перед самой финальной лентой. То есть, хакерская атака сработала на победу Трампа. Насколько сам Трамп был в курсе этого мероприятия – трудно сказать и расследование будет исходить из уже свершившегося факта, где на избранного президента постараются не набрасывать лишнего.

Другое дело, что пока Обама был президентом, он мог получить и наверняка получил всю картину, которую не станет обнародовать, но на которую вполне может повлиять. Он способен отомстить Путину и поставить Трампа в рамки, которые он просто не сможет преодолеть, да и осадочек оставит не шуточный.

Итак, Bloomberg получила инсайдерскую информацию о том, что Обама планирует громко хлопнуть дверью и придать гласности целый ряд документов, касающихся лично Путина и его окружения. Так, заместитель действующего министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Адам Шубин намекнул, что ведомство располагает достоверными данными об объеме богатства Путина, о его финансах, недвижимости и том, каким образом он это добыл и как увел из России. То же самое касается и его ближайшего окружения. Адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил о том, что спецлужбы располагают полной картиной движения средств российского руководства в оффшоры и дальше.

Причем, если состоится обнародование этих данных, то нет никаких иллюзий по поводу реакции населения России, которое расценивается как совершенно безвольное, забитое и не имеющее воли даже возмутиться таким невероятно масштабным ограблением страны. Такая информация будет действовать на контрагентов Путина, в том числе и на Трампа. Она способна сделать руководство России парией и воплощением алчности и коррупции. После публикации этих данных, Путина просто не пустят ни в одну порядочную страну, а Газпромы, Роснефти и прочее – станут абсолютно нежелательными игроками рынка с огромными черными метками. Причем, смыть этот позор не удастся ничем, никак и никогда. Это станет новой реальностью как для самой России и ее руководства, так и для тех, кто хочет или хотел бы иметь с ними дело.

Таким образом, на исходе президентских полномочий Обама способен запустить программу полной ликвидации авторитета России как оплату хакерской атаки и фактического вмешательства в выборы США. При этом, сам Трамп окажется вымазанным в неприятную историю и будет всеми силами отмываться от этой дряни. Ему придется приложить много усилий для этого. Для России же и Путина цена за это личное оскорбление Обамы может оказаться просто неподъемной и будет оплачиваться даже после его ухода.

Ближайшее время покажет, сделает ли Барак этот шаг или нет. Его нерешительность привела мир в не самое лучшее место, но перед уходом он имеет возможность сделать хоть один сильный и красивый ход.

Линия Обороны